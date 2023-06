Zysk netto sektora bankowego między styczniem a majem w górę aż o 30 proc.

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-maj 2023 roku wyniósł 16,9 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 31 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym maju wyniósł 3,97 mld zł, co oznacza wzrost o 6,8 proc. rdr.

fot. whitelook / / Shutterstock

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do maja 2023 roku wyniosły 47,76 mld zł, co oznacza wzrost o 19 proc. rok do roku.

Przychody odsetkowe wzrosły 76,8 proc. rdr do 68,9 mld zł, a koszty odsetkowe - o 232 proc. do 29,9 mld zł.

Przychody z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 3,1 proc. do 10,3 mld zł, natomiast koszty - o 14,8 proc. do 2,6 mld zł.

Koszty administracyjne były na poziomie 19,1 mld zł, o 8,8 proc. wyższe niż przed rokiem, w tym koszty pracownicze wzrosły o 19,5 proc.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 2,9 mld zł , rosnąc rdr o 7,2 proc.

Wyniki sektora bankowego według danych NBP (w mln zł)

I-V 2023 I-V 2022 zmiana rdr Przychody odsetkowe 68 880 38 953 76,8% Koszty odsetkowe 29 890 8 998 232,2% Przychody z tytułu opłat i prowizji 10 279 9 968 3,1% Koszty z tytułu opłat i prowizji 2 581 2 249 14,8% Całkowite przychody operacyjne, netto 47 757 40 123 19,0% Koszty administracyjne 19 057 17 515 8,8% Amortyzacja 2 009 1 948 3,1% Rezerwy lub odwrócenie rezerw 1 672 769 117,4% Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości 2 863 2 671 7,2% Zysk netto 16 914 12 909 31,0%

(PAP Biznes)

seb/ ana/