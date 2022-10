Zarządca autostrady A4 pokazał szaczunkowy zysk za III kw. 2022 roku

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Stalexport Autostrady szacuje, że narastająco w okresie trzech kwartałów 2022 roku odnotował 94,4 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 94,5 mln zł zysku przed rokiem - poinformowała grupa w komunikacie.

Według szacunków, zysk operacyjny wzrósł w okresie od stycznia do września 2022 roku do 128,8 mln zł z 123,3 mln zł przed rokiem.

Przychody Stalexport Autostrady wzrosły w tym czasie do 307,3 mln zł z 266,8 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku wzrosły o 15,3 proc. do 303,9 mln zł. W przypadku samochodów osobowych przychody z poboru opłat wzrosły rdr o 13,6 proc. do 190,7 mln zł, a w przypadku samochodów ciężarowych o 18,2 proc. do 113,2 mln zł.

Stalexport Autostrady podał, że średnie dobowe natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków w przypadku samochodów osobowych wzrosło o 11,7 proc. do 39,4 tys., a w przypadku samochodów ciężarowych zwiększyło się o 7,2 proc. do 8,1 tys. Ogółem natężenie ruchu wzrosło o 10,9 proc. do 47,5 tys. (PAP Biznes)

seb/ osz/