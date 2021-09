Zysk netto j.d. Śnieżki w II kw. '21 wyniósł 20,2 mln zł, wobec 30,4 mln zł konsensusu

PGE zdecydowało o odwróceniu odpisów. Szacuje zysk netto w I półr. '21 na 2,6 mln zł

PGE zakończyło prace nad testami na utratę wartości aktywów i stwierdziło wystąpienie przesłanek do odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej w wysokości ok. 40 mln zł - podał PGE w komunikacie. Wpływ dokonanego odwrócenia odpisów na wynik netto grupy to ok. 32 mln zł. Grupa szacuje zysk netto w pierwszym półroczu 2021 r. na ok. 2,694 mln zł.