Zysk netto PGE za I kw. 2023 r. wzrósł o 71 proc. rdr

Zysk netto jednostki dominującej grupy PGE wyniósł w pierwszym kwartale 2023 roku 1,724 mld zł wobec 1,022 mld zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wyniki są zgodne z podanymi wcześniej przez spółkę szacunkami.

EBITDA wyniosła 3,427 mld zł (wzrost o 31 proc. rdr), a EBITDA powtarzalna 3,346 mld zł (wzrost o 29 proc. rdr).

Jak podano, największy udział w wyniku EBITDA powtarzalnej grupy za I kwartał 2023 roku mają segmenty: Dystrybucja (38 proc.), Ciepłownictwo (27 proc.), Energetyka Konwencjonalna (27 proc.) oraz Energetyka Odnawialna (13 proc.). Segment Obrót wygenerował stratę, a pozostałe segmenty mają nieznaczny udział w wyniku.

Spółka podała, że wynik EBITDA uwzględnia 2,32 mld zł kwartalnego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Segment Dystrybucji wygenerował w I kwartale 2023 roku 1.274 mln zł EBITDA raportowanej, czyli więcej o 60 proc. rdr. Segment Ciepłownictwa osiągnął raportowany zysk EBITDA na poziomie 916 mln zł, co oznacza wzrost o 356 proc. rdr. EBITDA segmentu Energetyki Odnawialnej wyniosła 436 mln zł, co stanowi spadek o 13 proc. rdr. Wynik EBITDA segmentu Obrotu był ujemny i wyniósł minus 254 mln zł wobec 521 mln zł zysku rok wcześniej. Energetyka Konwencjonalna zanotowała 909 mln zł zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 108 proc. rdr.

Przychody grupy wyniosły w I kwartale 27,2 mld zł (wzrost o 61 proc. rdr).

Nakłady inwestycyjne wyniosły 1,557 mld zł, co oznacza wzrost o 74 proc. rdr.

Zadłużenie netto/LTM EBITDA raportowana wyniosło na koniec marca 0,63x wobec -0,31x na koniec grudnia 2022 roku.

Produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2023 roku w jednostkach wytwórczych grupy PGE wyniosła 15,7 TWh i była o 9 proc. niższa rdr. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 9,5 TWh (niżej o 3 proc. rok do roku). Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych spadł o 3 proc. rdr do 8,9 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 20,2 PJ, co oznacza spadek o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w I kwartale 2023 roku (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 771,6 zł/MWh i była wyższa o około 328 zł/MWh w porównaniu do I kwartału 2022 roku.

