Zysk netto j.d. PGE w I kw. '19 wyniósł 585 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale 2019 roku 585 mln zł wobec 935 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł 950 mln zł wobec 1.315 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA spadła do 1.889 mln zł z 2.214 mln zł przed rokiem.

Kilka tygodni temu spółka szacowała, że jej EBITDA w I kwartale wyniosła 1.822 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej ok. 585 mln zł.

Spółka poinformowała, że największy wpływ na wynik EBITDA miała zmiana modelu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji i mniejsze przychody z tego tytułu oraz zmiana metody księgowania kosztu CO2 z chronologicznej na metodę uśrednioną. Ze względu na podwyższoną temperaturę w stosunku do okresu bazowego, zapotrzebowanie na ciepło było zdecydowanie mniejsze.

Segment Energetyki Konwencjonalnej miał w I kwartale ponad 683 mln zł EBITDA (709 mln zł rok wcześniej), a segment Dystrybucji 645 mln zł (638 mln zł w I kw. 2018). Wydzielony po raz pierwszy w raportowaniu segment Ciepłownictwa zakończył pierwszy kwartał wynikiem 405 mln zł (581 mln zł rok wcześniej). Segment Obrotu wygenerował w tym czasie 169 mln zł (189 mln zł przed rokiem), a segment Energetyki Odnawialnej 165 mln zł (114 mln zł rok wcześniej).

Przychody ze sprzedaży netto PGE wyniosły w I kwartale 9.561 mln zł wobec 7.137 mln zł rok wcześniej (wzrost o 34 proc. rdr). Jak podała spółka, jest to konsekwencja 100-procentowego obligo giełdowego i zwiększonego przez PGE obrotu energią elektryczną na rynku hurtowym.

"Koncentrujemy się na finalizacji budowy nowych mocy wytwórczych obniżających emisyjność w Opolu i Turowie oraz realizowaniu kluczowych projektów rozwojowych, do których zaliczamy inwestycje w nowe bloki gazowe, farmy wiatrowe na morzu i lądzie, panele fotowoltaiczne, magazyny energii i elektromobilność. Każdy z tych projektów przyczyni się do zmniejszenia poziomu emisyjności grupy PGE" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PGE Henryk Baranowski.

"Ponadto w obszarze naszego zainteresowania znajdują się działania wpisujące się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania to dla nas duży potencjał do rozwoju biznesu i budowania wartości" - dodał.

Nakłady na inwestycje w I kwartale 2019 r. w grupie PGE wyniosły 1 mld zł i były o 18 proc. większe rdr.

Spółka podała, że dobiega końca budowa nowych bloków 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole. Zakończenie inwestycji zgodnie z harmonogramem zostało zaplanowane na 15 czerwca 2019 r. w przypadku bloku nr 5 i 30 września 2019 r. w przypadku bloku nr 6.

Blok o mocy 490 MW w Elektrowni Turów obecnie przygotowywany jest do fazy rozruchu. Zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem wynosi ok. 89 proc. Budowa dwóch nowych bloków gazowo-parowych o łącznej mocy około 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra wchodzi w zaawansowany etap przygotowania do realizacji. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy inwestycji.

Na koniec marca wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wyniósł 1,97 x wobec 1,51 x na koniec grudnia 2018 r.

PGE miała na koniec marca 1.236 mln zł środków pieniężnych. (PAP Biznes)

