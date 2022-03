Zysk netto j.d. PGE w '21 wzrósł do 3.972 mln zł

fot. Kacper Pempel / / FORUM

Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w 2021 roku 3.972 mln zł wobec 110 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie rocznym. PGE szacowała wcześniej wynik netto j.d. na ok. 4.155 mln zł.

Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł 5.123 mln zł wobec 1.408 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 9.535 mln zł, co oznacza wzrost o 60 proc. rdr, na co główny wpływ miała zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej, jako efekt rosnących rynkowych stóp procentowych, będących podstawą do kalkulacji wysokości rezerwy. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o ok. 1,5 mld złotych.

EBITDA powtarzalna wyniosła w 2021 r. 8.129 mln zł wobec 6.184 mln zł rok wcześniej.

Pod koniec lutego spółka szacowała, że jej EBITDA w 2021 roku wyniosła ok. 9.748 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej ok. 4.155 mln zł.

Przychody ze sprzedaży PGE wzrosły o 15 proc. rdr do 52,73 mld zł.

PGE podała, że poprawa wyników finansowych jest przede wszystkim efektem zwiększonej produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Te z kolei były rezultatem dynamicznego odbicia polskiej gospodarki w 2021 roku wraz z równoczesnym wzrostem eksportu energii elektrycznej.

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła w 2021 roku 4.078 mln zł (wzrost o 136 proc. rdr), segmentu Ciepłownictwo 805 mln zł (spadek o 15 proc.), a segmentu Dystrybucja 2.779 mln zł (wzrost o 21 proc.). W Obrocie EBITDA wyniosła 827 mln zł (wzrost o 35 proc.), a w Energetyce Odnawialnej 1.016 mln zł (wzrost o 70 proc.).

Nakłady na inwestycje wyniosły w grupie w ubiegłym roku 4,7 mld zł wobec 5,5 mld zł w 2020 roku.

Poziom zadłużenia netto grupy PGE wyniósł 4,2 mld zł. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 0,44x wobec 1,22x na koniec grudnia 2020 r.

Łączna produkcja energii elektrycznej netto w 2021 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 68,8 TWh, czyli o 18 proc. więcej niż w 2020 roku. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 37,2 TWh (o 25 proc. więcej rdr), z węgla kamiennego 24,3 TWh (wzrost rdr o 20 proc.), a z gazu ziemnego 4,2 TWh (mniej o 16 proc. rdr). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych grupy PGE utrzymała się pomimo gorszych warunków wietrznych na poziomie 2,3 TWh. Produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,7 TWh, o 9 proc. mniej rdr.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 37,7 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 37,5 TWh, mniej o ok. 9 proc. w skali roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 55,1 PJ, rosnąc o 13 proc. rdr. (PAP Biznes)

