Zysk netto j.d. PGE w '20 wyniósł 110 mln zł

Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w 2020 roku 110 mln zł wobec 3.961 mln zł straty rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł 1.408 mln zł wobec 4.175 mln zł straty rok wcześniej.

Z kolei EBITDA wyniosła 5.966 mln zł, co oznacza spadek o 16 proc. rdr. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami i - jak tłumaczy spółka - jest on pod niekorzystnym wpływem zdarzeń jednorazowych w przeciwieństwie do roku 2019, w którym grupa otrzymała dodatkowy przydział uprawnień do emisji CO2.

Powtarzalny zysk EBITDA PGE w 2020 roku wyniósł 6,2 mld zł i był o 7 proc. niższy rdr.

Jak podano, na niższy poziom wyniku EBITDA wpłynęła przede wszystkim pogarszająca się marżowość segmentu Energetyki Konwencjonalnej, który w 2020 roku nie otrzymywał już darmowych uprawnień do emisji CO2 na produkcję energii elektrycznej.

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła w 2020 roku 1.725 mln zł (spadek o 40 proc. rdr), segmentu Ciepłownictwo 947 mln zł (spadek o 20 proc.), a segmentu Dystrybucja 2.306 mln zł (bez zmian rdr). W Obrocie EBITDA wyniosła 612 mln zł (wzrost o 119 proc.), a w Energetyce Odnawialnej 597 mln zł (wzrost o 15 proc.).

Przychody ze sprzedaży netto PGE wyniosły w 2020 roku 45.766 mln zł wobec 37.627 mln zł rok wcześniej.

W samym czwartym kwartale EBITDA grupy PGE wyniosła ok. 1,615 mld zł, a zysk netto jednostki dominującej ok. 525 mln zł.

Nakłady na inwestycje wyniosły w grupie w ubiegłym roku 5,5 mld zł i były o 22 proc. niższe rdr.

Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł na koniec grudnia 1,41x wobec 1,6x na koniec grudnia 2019 r.

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły w 2020 roku ponad 10,2 mld zł.

"W skali roku obniżyliśmy zadłużenie o ponad 2 mld zł. W ostatnim roku jako zarząd postawiliśmy na ograniczenie niepotrzebnych wydatków i skoncentrowaliśmy się na inwestycjach o największej stopie zwrotu. Zamknęliśmy projekty, które nie gwarantowały odpowiednych zysków w przyszłości. (...) Za priorytet uznajemy utrzymanie zadłużenia gwarantującego utrzymanie ratingu na dotychczasowym poziomie, pomimo presji rynkowej i znacznych wydatków inwestycyjnych na transformację" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym Paweł Strączyński, wiceprezes PGE ds. finansowych.

"Grupa PGE trudny rok pandemii wykorzystała na przygotowanie się do transformacji energetycznej i nowe otwarcie w zielonych inwestycjach. To był czas intensywnych prac koncepcyjnych. Wykorzystaliśmy ten trudny czas na uporządkowanie grupy i stworzenie strategicznych ram do nowego otwarcia" – powiedział prezes Wojciech Dąbrowski.

Jak przypomniał prezes, grupa we współpracy z Orsted chce realizować inwestycje w morskie farmy wiatrowe na Bałtyku o mocy 2,5 GW. Przygotowuje też dodatkowy projekt morski o mocy 1 GW oraz planuje kolejne we współpracy ze spółkami Enea i Tauron.

"W 2020 roku zwiększyliśmy moc zainstalowaną w wietrze o ponad 20 proc. i obecnie w tej technologii dysponujemy 700 MW mocy. Mamy blisko 150 MW w zamrożonych projektach wiatrowych, w bardzo dobrych lokalizacjach. Przygotowaliśmy kompleksowy plan inwestycyjny przejścia na paliwo gazowe w ciepłownictwie – mówimy tu o mocy rzędu 1000 MWe. Dzięki zaplanowanym modernizacjom i rozwojowi sieci dystrybucyjnej stworzymy możliwości rozwoju OZE i energetyki prosumenckiej" – powiedział prezes Dąbrowski.

Dodał, że spółka ma plany rozwoju terenów pokopalnianych. Według szacunków PGE przeznaczy do 2030 roku łącznie 7 mld zł na inwestycje w regionach bełchatowskim i turoszowskim. Równolegle spółka czeka na decyzje dotyczące przyszłości aktywów konwencjonalnych.(PAP Biznes)

