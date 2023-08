Kruk ma pół miliarda złotych zysku po dwóch kwartałach. Po raz pierwszy w historii

Zysk netto grupy Kruk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w drugim kwartale 2023 roku wyniósł 293,6 mln zł wobec 244,9 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 254,1 mln zł zysku netto.

/ Kruk

Zysk operacyjny Kruka wyniósł 378,3 mln zł i był wyższy o 29,3 proc. rdr, a EBITDA wzrosła o 28,9 proc. rdr do 392,6 mln zł. EBITDA gotówkowa wyniosła ok. 546 mln zł.

Konsensus zakładał 348,8 mln zł EBITDA i 334,3 mln zł EBIT.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się, że EBITDA gotówkowa Kruka wyniosła w drugim kwartale 2023 roku 550 mln zł.

W całym pierwszym półroczu 2023 r. zysk netto Kruka wyniósł ok. 528 mln zł, EBIT 708 mln zł, a EBITDA gotówkowa 1.076 mln zł. Przychody wyniosły ok. 1,3 mld zł.

"Kontynuujemy bardzo dobry trend wyników, odnotowując kolejny mocny drugi kwartał. Jednocześnie po raz pierwszy w 25-letniej historii wyników po 2 kwartałach przekroczyliśmy poziom pół miliarda złotych zysku. Spłaty pozostają silne i również rekordowo wysokie. Dla mnie szczególnie ważnym jak wynik gotówkowy i tu przekroczyliśmy próg 1 mld zł EBITDA gotówkowej w półroczu. To kolejny kamień milowy. Dodatkowo, wyniki są budowane na każdym z naszych rynków, które pozytywnie kontrybuują zarówno do EBITDA jak i do EBITDA gotówkowej" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Piotr Krupa.

Nakłady na portfele wyniosły w pierwszym półroczu 1.178 mln zł, wobec 757 mln zł przed rokiem.

Spłaty z portfeli wzrosły o 17 proc. rdr do 1.501 mln zł.

Kruk poinformował, że z zainwestowanych ok. 1,2 mld zł 76 proc. dotyczyło inwestycji poza Polską, z dominującym udziałem rynku włoskiego. Dodatkowo, po dniu bilansowym w lipcu 2023, Grupa sfinalizowała m.in. zakup na rynku hiszpańskim portfeli niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej 3,3 mld zł.

Jak podano, wskaźniki zadłużenia pozostają na umiarkowanym poziomie (wskaźnik dług netto/EBITDA gotówkowa to 2,0), przy wysokiej rentowności (ROE LTM 24 proc.).

"Nie zwalniamy tempa w naszym rozwoju, skupiając się na linii wierzytelności własnych, przede wszystkim detalicznych niezabezpieczonych. Istotności, poza Polską, w coraz większym zakresie nabierają dla nas rynek włoski i hiszpański – stąd to właśnie inwestycje poza Polską dominują w ostatnich kwartałach. Skupiamy się na tych projektach, które dają nam większe stopy zwrotu. Nasza pozycja rynkowa rośnie, a sytuacja finansowa, szczególnie na tle branży, jest bardzo dobra, co pozwala nam na dalszy zrównoważony rozwój międzynarodowy i technologiczny" – dodał prezes.

Wyniki Kruka w drugim kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz do wyników z poprzednich okresów (dane w mln zł): 2Q2023 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2023 rdr Przychody 684,5 637,2 7,4% 22,9% 62,6% 1299,3 17,9% EBITDA 392,6 348,8 12,6% 28,9% 14,3% 736,1 18,4% EBIT 378,3 334,3 13,2% 29,3% 14,9% 707,7 18,3% zysk netto j.d. 293,6 254,1 15,5% 19,9% 25,3% 528,0 8,0% marża EBITDA 57,4% 54,2% 3,11 2,67 -24,24 56,65% 0,22 marża EBIT 55,3% 52,4% 2,82 2,73 -22,97 54,47% 0,17 marża netto 42,9% 39,9% 3,01 -1,07 -12,78 40,64% -3,72

