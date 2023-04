Zysk netto j.d. Grupy Kęty w I kw. '23 wyniósł 135,8 mln zł

Sescom zakłada przejęcie co najmniej 1-2 podmiotów zagranicznych do końca 2025 r. Sescom chce konsolidować rynek FM (Facility Management) poprzez akwizycje i do końca 2025 r. zakłada przejęcie co najmniej 1-2 podmiotów zagranicznych - poinformował PAP Biznes prezes Sławomir Halbryt. Celów akwizycyjnych spółka szuka przede wszystkim w regionie Beneluksu i Niemczech.