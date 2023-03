Zysk Comarchu w IV kwartale poniżej oczekiwań. "Umocnienie złotego wpłynęło na wynik"

Zysk EBITDA grupy Comarch w czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 40,3 mln zł, wobec oczekiwanych przez analityków 72,5 mln zł - poinformowała spółka w raporcie okresowym. Niższy od oczekiwań (o 18 proc.) był też zysk netto j.d., który wyniósł 36,4 mln zł.

Przychody w czwartym kwartale 2022 r. były na poziomie 544,4 mln zł, w porównaniu do 571,8 mln zł konsensusu, a EBIT wyniósł 16,5 mln zł, wobec 49,2 mln zł konsensusu.

"Na wartość przychodów i wyniku operacyjnego osiągniętych w IV kwartale 2022 roku bardzo duży wpływ miało umocnienie się PLN wobec walut obcych w tym okresie i związane z tym faktem ujemne różnice kursowe od należności. W efekcie tego rentowność operacyjna działalności Grupy Comarch w IV kwartale 2022 roku była niższa w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku" - napisano w raporcie.

Rentowność operacyjna wyniosła w czwartym kwartale 3 proc., natomiast rentowność netto 6,7 proc.

W całym 2022 roku grupa Comarch miała 780,5 mln zł przychodów ze sprzedaży krajowej, o 13,6 proc. więcej rok do roku. Grupa zanotowała m.in. wzrost przychodów ze sprzedaży do klientów z sektora MSP oraz do sektora publicznego. Sprzedaż krajowa odpowiadała w tym okresie za 42 proc. całkowitych przychodów grupy.

Wartość sprzedaży zagranicznej w 2022 roku wyniosła 1.077,7 mln zł i była o 14,6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W ocenie spółki było to związane głównie ze wzrostem przychodów ze sprzedaży do odbiorców z sektora handlowo-usługowego, przemysłowego i finansowo-bankowego.

Sprzedaż zagraniczna stanowiła w 2022 roku 58 proc. całkowitych przychodów Grupy Comarch.

W 2022 roku wynik operacyjny grupy Comarch wyniósł 147,9 mln zł i był o 21 proc. niższy niż rok wcześniej. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 109,1 mln zł i był o 11,3 proc. niższy niż w 2021 roku.

Rentowność operacyjna wyniosła 8 proc., natomiast rentowność netto 5,9 proc.

Grupa Comarch wypracowała w 2022 roku zysk EBITDA o wartości 241,8 mln zł, niższy o 13,4 proc. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Sprzedaż do odbiorców z sektora TMT w 2022 r. wyniosła 446,6 mln zł, co oznacza wzrost o 10 proc. rdr. Klienci z sektora finanse i bankowość zakupili produkty i usługi o wartości 261,7 mln zł, wyższej rdr o 15,6 proc. Sprzedaż do klientów z sektora handel i usługi wzrosła o 4,3 proc. do 256,5 mln zł.

Przychody ze sprzedaży do odbiorców z sektora przemysł i utilities odnotowały wzrost o 26,6 proc. Przychody ze sprzedaży do odbiorców z sektora publicznego wzrosły o 19,5 proc. Klienci sektora MSP-Polska zakupili produkty i usługi o wartości o 293,9 mln zł, tj. o 22,7 proc. wyższej rdr. Wzrost odnotowała również sprzedaż do klientów z sektora MSP-DACH (o 5,1 mln zł, tj. o 4,9 proc.). Przychody ze sprzedaży do sektora medycznego zmniejszyły się o 7 proc. Przychody ze sprzedaży do pozostałych klientów wzrosły o 54,1 proc.

W IV kwartale 2022 roku struktura rodzajowa przychodów nie uległa znaczącym zmianom. Przychody ze sprzedaży usług zanotowały wzrost o 1,4 proc., tj. o 5,1 mln zł. Sprzedaż usług stanowiła 69,9 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży grupy Comarch.

Przychody ze sprzedaży oprogramowania własnego wzrosły o 19,2 proc. Wartość przychodów ze sprzedaży software obcego utrzymała się na ubiegłorocznym poziomie. Wartość sprzedaży wyrobów gotowych była o 31 proc. wyższa rdr. Natomiast sprzedaż hardware obcego spadła o 73,6 proc. w porównaniu do IV kwartału 2021 roku. Wartość pozostałej sprzedaży była wyższa o 25,6 proc.

W 2022 roku wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch zwiększyła się o 2,2 proc. Na koniec grudnia 2022 r. Grupa zatrudniała 6.871 osób, tj. o 148 osób więcej niż na koniec zeszłego roku. Wzrost liczby zatrudnionych był wynikiem realizacji corocznego programu letnich staży studenckich.

Jak podano w raporcie, grupa aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu (m.in. w Europie Zachodniej oraz w Azji), kontynuuje inwestycje w nowe produkty i usługi informatyczne, jak również stale rozbudowuje i modernizuje posiadaną infrastrukturę.

Poniżej przedstawiamy wyniki Comarchu w czwartym kwartale 2022 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników. Dane w mln zł.

4Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2022 rdr Przychody 544,4 571,8 -4,8% 4,7% 15,6% 1858,2 14,2% EBITDA 40,3 72,5 -44,4% -55% -52,0% 241,9 -13% EBIT 16,5 49,2 -66,5% -74,0% -72,7% 147,9 -21% zysk netto j.d. 36,4 44,4 -18,0% -4,7% 30,5% 109,1 -11,3% marża EBITDA 7,4% 12,7% -5,28 -9,72 -10,41 13,02% -4,05 marża EBIT 3,0% 8,6% -5,58 -9,18 -9,77 7,96% -3,55 marża netto 6,7% 7,8% -1,09 -0,66 0,77 5,87% -1,69

