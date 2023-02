mBank pokazał wyniki. IV kwartał na plusie, ale cały 2022 rok był ujemny

Zysk netto grupy mBanku w czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 834,5 mln zł, podczas gdy rok wcześnej bank miał 1,63 mld zł straty netto - poinformował bank we wstępnych wynikach. Zysk mBanku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 854,2 mln zł.

/ mBank

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 779 mln zł do 949 mln zł.

Bank informował wcześniej, że wynik netto grupy w IV kwartale 2022 r. był dodatni, natomiast wynik netto za cały 2022 rok był ujemny.

W całym 2022 roku strata grupy mBanku wyniosła 702,7 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.974,5 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.982,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.931 - 2.026,9 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 467,8 mln zł i był 6 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 497,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 482,6 mln zl do 506,6 mln zł).

Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło w ostatnim kwartale 2022 roku 188,1 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 15 proc. wyższych odpisów na poziomie 220,7 mln zł (w przedziale od 186 mln zł do 282 mln zł).

Koszty ryzyka prawnego mBanku w związku kredytami CHF w IV kwartale wyniosły 430,1 mln zł.

Wyniki grupy mBanku w czwartym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 4Q2022 konsensus różnica





PAP



Wynik odsetkowy 1 974,5 1 982,4 -0,4%

Wynik z prowizji 467,8 497,2 -5,9%

Koszty ogółem 631,1 642,5 -1,8%

Saldo rezerw -188,1 -220,7 -14,8%

Wynik netto 834,5 854,2 -2,3%























4Q2022 4Q2021 różnica 3Q2022 w mln zł



rdr











Wynik odsetkowy 1974 1 197 64,9% 724 Wynik z prowizji 468 483 -3,2% 522 Koszty ogółem 631 595 6,0% 825 Saldo rezerw -188 -290 -35,1% -183 Wynik netto 835 -1631

-2279

Według mBanku spadające kredyty mogą wpłynąć na dynamikę przychodów.

Bank podał, że istotne dostosowania w tabeli opłat i prowizji zostały już wprowadzone.

"Wzrost bazy klientów i transakcyjności może zostać zniwelowany przez spowolnienie gospodarcze i słabszy popyt na produkty" - napisano w prezentacji.

mBank ocenia, że zmieniające się otoczenie makroekonomiczne i sytuacja geopolityczna mogą wpłynąć na sytuację finansową kredytobiorców.

"Ogólna jakość aktywów nie powinna ulec istotnemu pogorszeniudzięki ostrożnemu podejściu do udzielania kredytów, chyba że nastąpi bardziej negatywny przebieg wojny i kryzys energetyczny" - napisano w prezentacji.

mBank a frankowcy

Łącza liczba ugód zawartych przez mBank ze swoimi klientami w sprawie kredytów hipotecznych w CHF wynosi 3 018, wraz z pilotażem i wcześniejszymi ofertami - podał bank w prezentacji. W samym styczniu bank podpisał 1 104 ugód.

Program ugód został rozpoczęty w IV kwartale 2022 roku. Bank podał, że dotarcie z ofertą do wszystkich aktywnych klientów planowane jest do końca II kwartału 2023 roku.

Łączne koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi ujęte w 2022 roku wyniosły 3,11 mld zł, podczas gdy w 2021 roku było to 2,76 mld zł.

W zaktualizowanej metodologii kalkulacji rezerw bank zakłada, że duży odsetek spraw zakończy się nieważnością umowy kredytowej. mBank podał, że obecne rezerwy prawne uwzględniają również wyższe koszty ugód.

mBank założył prawdopodobieństwo akceptacji ugód w sprawie kredytów frankowych całego portfela aktywnego na poziomie 32 proc., podczas gdy pod koniec 2021 roku zakładał poziom 34 proc.

Pokrycie portfela CHF utworzonymi rezerwami na ryzyko prawne pod koniec 2022 roku wzrosło do 54,3 proc.

W nowym podejściu do kalkulacji rezerw mBank zakłada większą liczbę przyszłych pozwów (31 tys. wobec 23 tys. poprzednio) oraz mniejszą liczbę klientów, którzy pozostaną bierni (nie wytoczą sprawy, ani nie zawrą ugody z bankiem).

Liczba indywidualnych spraw sądowych dotyczących klauzul waloryzacyjnych na koniec 2022 roku wynosiła 17 627. W damym IV kwartale przybyło 766 spraw, podczas gdy w III kwartale doszło ich 1 160.

Bank podał, że udział negatywnych dla niego wyroków sądowych wzrósłz 59,5 proc. na koniec 2020 r. do 82,7 proc. w 2021 r. i osiągnął poziom 95 proc. na koniec 2022 r

Wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych osobom fizycznym w CHF pod koniec 2022 roku spadła do 6,1 mld zł (tj. 1,3 mld CHF), z 9,1 mld zł (tj. 2 mld CHF) na koniec 2021 roku.

seb/