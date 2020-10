Zysk netto grupy mBanku w III kw. zbliżony do oczekiwań

fot. Grand Warszawski / Shutterstock

Zysk netto grupy mBanku w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 100,6 mln zł z 358,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 2,1 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 98,6 mln zł.

Oczekiwania 9 biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 11 mln zł do 194,3 mln zł.

Odpisy w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 268,8 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 15 proc. wyższych odpisów na poziomie 317,3 mln zł, w przedziale oczekiwań od 264,2 mln zł do 397,2 mln zł.

Bank podał, że utworzył dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi w wysokości 186,9 mln zł. W II kwartale 2020 roku rezerwa ta wynosiła 189 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 960,3 mln zł i był zgodny do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 960,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 927,6-974 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 373,2 mln zł i był zbliżony do szacunków rynku, który spodziewał się 368,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 362,8 mln zł do 375,4 mln zł).

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy mBanku w trzecim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 3Q2020 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 960,3 960,2 0,0% Wynik z prowizji 373,2 368,6 1,2% Koszty ogółem 566,7 570,5 -0,7% Saldo rezerw -268,8 -317,3 -15,3% Zysk netto 100,6 98,6 2,1% 3Q2020 3Q2019 różnica 2Q2020 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 960 1064 -9,7% 1007 -4,6% Wynik z prowizji 373 331 12,7% 363 2,8% Koszty ogółem 567 543 4,5% 572 -0,8% Saldo rezerw -269 -249 7,8% -352 -23,7% Zysk netto 101 359 -71,9% 87 15,7%

