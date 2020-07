Zysk netto grupy mBanku w II kw. '20 wyniósł 87 mln zł

fot. Grand Warszawski / Shutterstock

Zysk netto grupy mBanku w drugim kwartale 2020 roku spadł do 87 mln zł z 372,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 30 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 67 mln zł.

Oczekiwania 10 biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał wahały się od 46 mln zł do 93 mln zł.

Zysk netto w II kwartale 2020 roku spadł 77 proc. rdr i 4 proc. kdk.

W I połowie 2020 roku zysk netto grupy mBanku wyniósł 177,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 535,6 mln zł.

Odpisy w drugim kwartale 2020 roku wyniosły 352,2 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 6 proc. wyższych odpisów na poziomie 375,2 mln zł. Odpisy wzrosły 57 proc. rdr i spadły 14 proc. kdk.

Bank podał, że utworzył dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi w wysokości 188,9 mln zł. W I kwartale 2020 roku rezerwa ta wynosiła 12,9 mln zł.

Bank podał, że ujął dodatkowe odpisy na oczekiwane straty kredytowe w wysokości 165,9 mln zł w portfelu wycenianym w zamortyzowanym koszcie.

Koszty ryzyka w II kwartale wynosiły 1,28 proc., podczas gdy w I kwartale był na poziomie 1,51 proc.

mBank poinformował, że zawieszeniem miesięcznych płatności rat kredytów klientów indywidualnych objęte były kredyty stanowiące 19,5 proc. portfela kredytów hipotecznych, 10,4 proc. portfela złotowych kredytów hipotecznych oraz 10,7 proc. portfela kredytów niehipotecznych.

Moratoriami kredytowymi były w sumie objęte kredyty klientów indywidualnych o wartości 6,29 mld zł.

Moratoria ustawowe dla tych klientów wyniosły z kolei 1,9 mln zł, co stanowiło 0,03 proc. wartości brutto wszystkich moratoriów kredytowych udzielonych przez grupę.

Moratoria kredytowe udzielone klientom korporacyjnym grupy (w tym leasing) wyniosły 9,55 mld zł, z czego 8,95 mld zł było aktywne. MŚP stanowiło połowę tego wolumenu.

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 1.006,6 mln zł i był zgodny do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.007,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 975 - 1.029,2 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 1 proc. rdr i spadł 6 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto w II kwartale wynosiła 2,34 proc., podczas gdy w I kwartale była na poziomie 2,63 proc.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 362,9 mln zł i był 4,3 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 348 mln zł (oczekiwania wahały się od 340 mln zł do 359 mln zł). Wynik ten wzrósł 21 proc. rdr i pozostał na poziomie z I kwartału 2020 roku.

Koszty banku (wraz z amortyzacją) w II kwartale wyniosły 571,5 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (563,2 mln zł). Koszty wzrosły 6 proc. rdr i spadły 22 proc. kdk.

Bank podał, że na koniec czerwca 2020 roku przeciwko niemu toczyło się 5 353 indywidualnych postępowań sądowych wszczętych przez klientów w związku z umowami kredytowymi w CHF (pod koniec marca 2020 roku było to 4.168 postępowań) o łącznej wartości roszczeń w wysokości 1.126 mln zł (pod koniec I kwartału: 565,7 mln zł).

Wartość przedmiotu sporu w ramach pozwu zbiorowego dotyczącego klauzul waloryzacyjnych wyniosła 377 mln zł.

Bank podał, że zaobserwował widoczne spowolnienie akcji kredytowej od momentu wybuchu pandemii COVID-19. Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w II kwartale wyniosła 1,68 mld zł (spadek 24 proc. rdr), a produkcja kredytów nie-hipotecznych wyniosła 1,19 mld zł, co oznacza spadek o 55 proc.

Wyniki grupy mBanku w drugim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 2Q2020 konsensus różnica







PAP





Wynik odsetkowy 1 006,6 1 007,2 -0,1%



Wynik z prowizji 362,9 348,0 4,3%



Koszty ogółem 571,5 563,2 1,5%



Saldo rezerw -344,1 -375,2 -8,3%



Zysk netto 87,0 67,0 29,8%





























2Q2020 2Q2019 różnica 1Q2020 różnica w mln zł



rdr

kdk











Wynik odsetkowy 1007 998 0,9% 1066 -5,5% Wynik z prowizji 363 301 20,6% 363 0,1% Koszty ogółem 572 537 6,4% 736 -22,4% Saldo rezerw -344 -206 66,7% -409 -15,9% Zysk netto 87 372 -76,6% 91 -4,3%

Skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I wynosi 16,43 proc. ,a łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 19,26 proc.

mBank oczekuje, że skonsolidowany wynik w drugim półroczu 2020 roku oraz w całym 2020 roku będzie znacząco niższy od zysku netto osiągniętego w drugim półroczu 2019 roku oraz w całym 2019 roku.- poinformował bank w raporcie finansowym.

"W I półroczu 2020 roku na wyniki grupy istotnie wpłynęła pandemia COVID-19, głównie poprzez zwiększenie odpisów na oczekiwane straty kredytowe. Grupa spodziewa się dalszego wpływu pandemii oraz działań z nią związanych, podjętych w Polsce i na świecie, na wyniki kolejnego kwartału i całego 2020 roku" - napisano w raporcie.

mBank spodziewa się, że pogorszenia sytuacji finansowej kredytobiorców w kolejnych kwartałach i tym samym znaczącego wzrostu odpisów na oczekiwane straty kredytowe w II półroczu i całym 2020 roku w porównaniu do odpisów za II półrocze 2019 roku i za cały 2019 rok.

"Ponadto, osłabienie złotego może wpłynąć negatywnie na wysokość rezerw tworzonych na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi i mieszkaniowymi" - napisano w raporcie.

Bank szacuje negatywny wpływ na wynik odsetkowy obniżek stóp procentowych w przedziale 250-300 mln zł w 2020 roku.

