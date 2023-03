Zysk netto grupy Pekao w IV kw. znacznie powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy Banku Pekao w czwartym kwartale 2022 roku wzrósł do 886,1 mln zł z 693,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 21 proc. powyżej konsensusu PAP Biznes, który zakładał zysk na poziomie 735,2 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 549 mln zł do 836 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale 2022 roku wzrósł 28 proc. rdr. W III kwartale bank zanotował stratę wywołaną kosztami wakacji kredytowych.

W całym 2022 roku skonsolidowany zysk netto Banku Pekao wyniósł 1,72 mld zł w porównaniu do 2,2 mld zł zysku netto rok wcześniej.

Spadek raportowanego zysku netto to efekt kosztów wakacji kredytowych (2 mld zł brutto) i rezerw na kredyty hipoteczne CHF (1,6 mld zł brutto).

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 3.210,4 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 3.170,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 3.114 - 3.198 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 101 proc. rdr i 707 proc. kdk.

Bank podawał wcześniej, że ujmie 0,46 mld zł pozytywnego wpływu na wynik odsetkowy IV kwartału ubiegłego roku dzięki faktycznej partycypacji klientów w programie wakacji kredytowych oraz obniżenia założeń partycypacji do 76 proc. klientów z 85 proc. pierwotnie.

Wynik z prowizji wyniósł 672 mln zł i był 4 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 696,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 685 mln zł do 708,3 mln zł). Wynik z prowizji spadł 3 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów razem z ryzykiem prawnym dotyczącym walutowych kredytów hipotecznych wyniosły 1.091 mln zł, podczas gdy rynek spodziewał się 24 proc. wyższych rezerw na poziomie 1.439,7 mln zł. Rezerwy wzrosły 370 proc. rdr i 320 proc. kdk.

W styczniu bank informował, że utworzy w IV kwartale rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 1,2 mld zł.

W raporcie rocznym bank podał, że ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w ostatnim kwartale 2022 roku wyniosło 912,9 mln zł.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w IV kwartale 1.041 mln zł, czyli były 2 proc. wyższe niż oczekiwano (1.021,3 mln zł). Koszty wzrosły 15 proc. rdr.

Wyniki Banku Pekao w IV kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników. w mln zł 4Q2022 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 3 210,4 3 170,7 1% Wynik z prowizji 672,0 696,6 -4% Koszty operacyjne 1 041,0 1 021,3 2% Saldo rezerw* -1 091,0 -1 439,7 -24% Zysk netto 886,1 735,2 21% 4Q2022 4Q2021 różnica 3Q2022 w mln zł rdr Wynik odsetkowy 3 210 1 601 100,6% 398 Wynik z prowizji 672 695 -3,3% 714 Koszty operacyjne 1 041 905 15,0% 1 133 Saldo rezerw -1 091 -260 319,9% -232 Wynik netto 886 694 27,7% -544

* razem z rezerwami na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych

