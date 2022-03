Bank Pekao pokazał wyniki za IV kw. 2021 roku

fot. Robson90 / / Shutterstock

Zysk netto grupy Banku Pekao w czwartym kwartale 2021 roku wzrósł do 693,7 mln zł z 184,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zbliżony do konsensusu PAP Biznes, który zakładał zysk na poziomie 679,1 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 606 mln zł do 727 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale 2021 roku wzrósł 275 proc. rdr i 10 proc. kdk.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w 2021 r. wyniósł 2,175 mld zł wobec 1,102 mld zł rok wcześniej.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.600,7 mln zł i był 5 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 1.525,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.484 - 1.567 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 695,2 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 702,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 690 mln zł do 717 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 232,1 mln zł, podczas gdy rynek spodziewał się 24 proc. niższych rezerw na poziomie 187,3 mln zł.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w IV kwartale 905,4 mln zł, czyli były 5 proc. niższe niż oczekiwano (949,5 mln z).

Wyniki Banku Pekao w czwartym kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 4Q2021 konsensus różnica







PAP





Wynik odsetkowy 1 600,7 1 525,6 4,9%



Wynik z prowizji 695,2 702,7 -1,1%



Koszty operacyjne 905,4 949,5 -4,6%



Saldo rezerw -232,1 -187,3 23,9%



Zysk netto 693,7 679,1 2,1%





























4Q2021 4Q2020 różnica 3Q2021 różnica w mln zł



rdr

kdk











Wynik odsetkowy 1 601 1 205 32,8% 1 387 15,4% Wynik z prowizji 695 656 5,9% 704 -1,2% Koszty operacyjne 905 875 3,5% 926 -2,3% Saldo rezerw -232 -496 -53,2% -178 30,3% Zysk netto 694 185 275,3% 631 10,0%

Bank Pekao w związku ze zmianami w otoczeniu gospodarczym i wzrostem stóp procentowych wkrótce zaktualizuje cele finansowe ogłoszone w strategii na lata 2021-2024 - poinformował bank w prezentacji.

Pekao w strategii na lata 2021-24 planuje między innymi, że w 2024 roku jego wskaźnik ROE wzrośnie do ok. 10 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów spadnie do 42 proc.

W 2021 roku ROE wyniosło 8,7 proc., a wskaźnik C/I 47 proc.

