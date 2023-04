Pekao spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka. Bank pokazał wyniki

Zysk netto grupy Banku Pekao w pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł do 1446,4 mln zł z 907,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 11 proc. powyżej konsensusu PAP Biznes, który zakładał zysk na poziomie 1304,4 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 1.244 mln zł do 1.346 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto wzrósł o 60 proc. rdr, a także był o 63 proc. wyższy od wyniku netto z czwartego kwartału 2022 roku. Bank podał, że decydujące znaczenie dla wzrostu zysku netto rok do roku miała poprawa wyniku odsetkowego, przy braku obciążenia wyniku nietypowymi zdarzeniami.

Wskaźnik ROE osiągnął poziom 24,2 proc. Pekao podało, że jest na dobrej drodze do realizacji strategii na lata 2021-2024.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 2.774,3 mln zł i 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 2.703,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.649,9 - 2.800 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 34 proc. rdr i spadł 14 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto w I kwartale 2023 roku wzrosła do 4,15 proc. z 4,13 proc. w ostatnim kwartale 2022 roku.

Wynik z prowizji wyniósł 685,9 mln zł i był 2 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 673,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 667,8 mln zł do 680 mln zł). Wynik z prowizji spadł 3 proc. rdr i wzrósł 2 proc. kdk.

Dochody z działalności operacyjnej grupy w I kwartale 2023 r. wyniosły 3.556,2 mln zł i były wyższe o 25,9 proc. od dochodówosiągniętych w I kwartale 2022 r.,

Pekao spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka i pogorszenia marży odsetkowej

Bank Pekao w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanego wzrostu kosztów ryzyka kredytowego. W kolejnych kwartałach bank oczekuje pogorszenia marży odsetkowej ze względu na rosnący udział lokat terminowych i kont oszczędnościowych - poinformował bank w prezentacji.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów z wyłączeniem rezerwy na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w CHF wyniosły 132,2 mln zł, podczas gdy rynek spodziewał się 35 proc. wyższych rezerw na poziomie 202,4 mln zł. Rezerwy wzrosły 5 proc. rdr i spadły 26 proc. kdk.

Koszty ryzyka grupy z wyłączeniem rezerwy na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w I kwartale 2023 r. spadły do 0,3 proc. z 0,39 proc. w IV kwartale 2022 roku.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 2.774,3 mln zł, czyli wzrósł 34 proc. rdr i spadł 14 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto wzrosła do 4,15 proc. z 4,13 proc. w ostatnim kwartale 2022 roku.

Ogólne koszty administracyjne bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w I kwartale 1.321,6 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami (1.332,1 mln zł). Koszty wzrosły 27 proc. rdr.

Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I kwartale 2023 r. wyniosły 191,7 mln zł i były niższe o 75,5 mln zł niż w I kwartale 2022 r.

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł w I kwartale 2023 roku 37,2 proc. To wynik lepszy niż strategiczny cel do 2024 r. zakładający 42 proc.

Dane odnośnie do kredytów i pożyczek Pekao

Kredyty i pożyczki koniec marca 2023 r. wyniosły 174,7 mld i były niższe o 1,6 proc. niż na koniec marca 2022 r. Kredyty klientów detalicznych wyniosły 75,7 mld zł i były rdr niższe o 7,5 proc. Kredyty korporacyjne wyniosły 99 mld zł i były wyższe o 3,5 proc. w porównaniu do końca marca 2022 r

W I kwartale 2023 roku sprzedaż kredytów mieszkaniowych wzrosła o 57 proc. kdk i wyniosła 679 mln zł. Sprzedaż pożyczek gotówkowych netto wzrosła o 17 proc. rdr osiągając wynik 1,2 mld zł, natomiast sprzedaż elektroniczna pożyczek gotówkowych wzrosła o 43 proc. rdr.

Na koniec marca 2023 roku łączna wartość depozytów i certyfikatów depozytowych posiadanych przez klientówindywidualnych wyniosła 137 mld zł, co oznacza wzrost o 5 proc. w porównaniu do końca grudnia 2022 roku oraz o 10 proc. w porównaniu do marca 2022 roku.

Pekao podało, że w I kwartale 2023 roku największym zainteresowaniem klientów cieszyła się promocja 8 proc. na kontach oszczędnościowych przez 6 miesięcy od ich otwarcia. Sprzedaż tego produktu wyniosła prawie 45 tys. nowych kont oszczędnościowych, na których klienci ulokowali ponad 3,5 mld zł nowych środków.

W I kwartale 2023 roku sprzedaż netto produktów inwestycyjnych wyniosła ponad 2,5 mld zł.

Od I kwartału 2023 roku sprzedaż obligacji Skarbu Państwa dostępna jest we wszystkich placówkach banku i w pierwszych trzech miesiącach osiągnęła ponad 1,2 mld zł.

Bank podał, że okres od stycznia do marca był rekordowy pod względem sprzedaży nowych rachunków bieżących dla klientów indywidualnych. W pierwszym kwartale przybyło 164 tys. nowych kont, to o 25 proc. więcej niż rok wcześniej.

Na koniec marca łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 17,5 proc., a Tier1 15,7 proc. W obydwu przypadkach znajdowały się one wyraźnie powyżej regulacyjnych minimów.

Wyniki Banku Pekao w pierwszym kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników. w mln zł 1Q2023 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 2 774,3 2 703,9 3% Wynik z prowizji 685,9 673,9 2% Koszty operacyjne 1 321,6 1 332,1 -1% Saldo rezerw* -132,2 -202,4 -35% Zysk netto 1 446,4 1 304,4 11% 1Q2023 1Q2022 różnica 4Q2022 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 2 774 2 069 34,1% 3 210 -13,6% Wynik z prowizji 686 705 -2,7% 672 2,1% Koszty operacyjne 1 322 1 246 6,1% 1 041 27,0% Saldo rezerw -132 -126 5,1% -178,2 -25,8% Wynik netto 1 446 907 59,4% 886

* bez rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych

