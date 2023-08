Zysk Banku Pekao powyżej oczekiwań. Wzrósł o 262 proc. rok do roku

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do 1.693 mln zł z 468 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 3 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.648 mln zł.

/ Bank Pekao

Oczekiwania 6 biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał wahały się od 1.481 mln zł do 1.732 mln zł.

Zysk wzrósł 262 proc. rdr i 17 proc. kdk.

Całe pierwsze półrocze Bank Pekao zamknął zyskiem netto w wysokości 3,14 mld zł w porównaniu do 1,38 mld zł rok wcześniej.

Bank podał, że za znaczącym wzrostem zysku stał wzrost skali działania, korzystne wyniki wszystkich segmentów działalności, wyższy wynik odsetkowy, mniejsze w ujęciu rok do roku rezerwy i składki.

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 2.992 mln zł i był o 4 proc. wyższy od oczekiwan analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.883 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.831,7 - 2.952 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 17 proc. rdr i 8 proc. w ujęciu kwartalnym.

Pekao podało, że marża odsetkowa w II kwartale wyniosła 4,3 proc., podczas gdy w I kwartale była na poziomie 4,15 proc.

Wynik z prowizji wyniósł 713 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 711 mln zł (oczekiwania wahały się od 700 mln zł do 718 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 0,4 proc. rdr i wzrósł 4 proc. w ujęciu kwartalnym.

Pekao podało, że zanotowało wzrost marży na transakcjach walutowych ze względu na wysokązmienność rynku. Bank widzi pozytywne efekty dystrybucji obligacji skarbowych po wdrożeniu sprzedaży w sieci oddziałów.

Odpisy (bez rezerw na kredyty CHF) wyniosły w okresie drugiego kwartału 2023 roku 224 mln zł. Rynek oczekiwał zbliżonych odpisów na poziomie 227 mln zł (przedział oczekiwań od 175 mln zł do 275 mln zł).

Standardowe koszty ryzyka w II kwartale 2023 wzrosły do 51 pb z 30 pb w I kwartale.

Bank podało, że na koszt ryzyka kredytowego znaczący wpływ miały odpisy dokonane na ekspozycje wobec jednej grupy kapitałowej reklasyfikowanej do NPL.

Cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to 50-60 pb.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w II kwartale 1.191 mln zł, czyli zgodne z oczekiwaniami (1.180 mln zł). Koszty spadły 25 proc. rdr i 10 proc. kdk.

Wskaźnik koszty/dochody za II kwartał znalazł się na poziomie 31 proc.

Pekao podało, że II kwartał 2023 przyniósł silne odreagowanie w bankowości detalicznej. Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych była w okresie kwiecień-czerwiec prawie dwa razy wyższa niż kwartał wcześniej, sięgając 1,3 mld zł.

Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych wzrosła rdr o 21 proc. do 1,4 mld zł.

Bank podał, że ma 10 tys. wniosków na kwotę ponad 4 mld zł i 490 podpisanych umów kredytów mieszkaniowych w ramach programu Pierwsze Mieszkanie.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17,1 proc., a wskaźnik Tier 1 jest na pozomie 15,4 proc.

Wyniki grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 2Q2023 konsensus różnica







PAP





Wynik odsetkowy 2 992 2 883 4%



Wynik z prowizji 713 711 0%



Koszty operacyjne 1 191 1 180 1%



Saldo rezerw* -224 -227 -2%



Zysk netto 1 693 1 648 3%





























2Q2023 2Q2022 różnica 1Q2023 różnica w mln zł



rdr

kdk











Wynik odsetkowy 2 992 2 567 16,6% 2 774 7,8% Wynik z prowizji 713 716 -0,4% 686 4,0% Koszty operacyjne 1 191 1 583 -24,8% 1 322 -9,9% Saldo rezerw -224 -231 -3,1% -132,2 69,1% Wynik netto 1 693 468 261,9% 1 446 17,1% * bez rezerw na kredyty CHF

Pekao oczekuje umiarkowanego wzrostu kosztów ryzyka kredytowego

Bank Pekao podtrzymuje, że w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanego kosztów ryzyka kredytowego. W kolejnych kwartałach bank oczekuje pogorszenia marży odsetkowej ze względu na rosnący udział lokat terminowych i kont oszczędnościowych - poinformował bank w prezentacji..

Standardowe koszty ryzyka w II kwartale 2023 roku wzrosły do 51 pb z 30 pb w I kwartale. Bank podał, że na koszt ryzyka kredytowego znaczący wpływ miały odpisy dokonane na ekspozycje wobec jednej grupy kapitałowej reklasyfikowanej do NPL.

Cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to koszty ryzyka w przedziale 50-60 pb.

seb/