Bank Pekao z mocnym wzrostem zysku za I kw. 2022 r. Wyniki powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 907,2 mln zł z 245,6 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 12 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 806,9 mln zł.

Oczekiwania 8 biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 748 mln zł do 879 mln zł.

Zysk netto Pekao wzrósł w I kwartale wzrósł 269 proc. rdr i 31 proc. kdk.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 2.069,1 mln zł i był 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.006,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.968,4 - 2.060 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 55 proc. rdr i 29 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik z prowizji wyniósł 705 mln zł i był zbliżony do szacunków rynku, który spodziewał się 692,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 687 mln zł do 696 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł w porównaniu do wyniku z analogicznego okresu zeszłego roku o 15 proc., a w porównaniu z IV kwartałem 2021 roku wzrósł o 1 proc.

Odpisy wyniosły w okresie pierwszego kwartału 2022 roku 134,4 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 21 proc. wyższych odpisów na poziomie 170,7 mln zł (przedział oczekiwań od 140 mln zł do 198 mln zł). Odpisy spadły 24 proc. rdr i 42 proc. kdk.

Wyniki grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 1Q2022 konsensus różnica







PAP





Wynik odsetkowy 2 069,1 2 006,9 3,1%



Wynik z prowizji 705,0 692,5 1,8%



Koszty operacyjne 1 245,5 1 265,5 -1,6%



Saldo rezerw -134,4 -170,7 -21,2%



Zysk netto 907,2 806,9 12,4%





























1Q2022 1Q2021 różnica 4Q2021 różnica w mln zł



rdr

kdk











Wynik odsetkowy 2 069 1 334 55,2% 1 601 29,3% Wynik z prowizji 705 616 14,5% 695 1,4% Koszty operacyjne 1 246 1 241 0,3% 905 37,6% Saldo rezerw -134 -176 -23,6% -232 -42,1% Zysk netto 907 246 269,3% 694 30,8%

Pekao w związku ze zmianami w otoczeniu gospodarczym i wzrostem stóp procentowych planuje wkrótce zaktualizować cele finansowe ogłoszone w strategii na lata 2021-2024 - poinformował bank w prezentacji.

Wskaźnik ROE w I kwartale 2022 r. Peako zwiększył się do 15,3 proc. wobec zapisanego w strategii celu 10-proc. ROE w 2024 roku i wobec 3,9 proc. w I kw. 2021 roku.

Relacja kosztów do dochodów spadła do 38,5 proc. z 55,8 proc. w I kwartale 2021 roku. Strategiczny cel Pekao do 2024 r. to zmniejszenie tego wskaźnika do 42 proc.

