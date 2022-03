Zysk netto grupy PZU w IV kw. '21 wyniósł 906 mln zł wobec konsensusu 750 mln zł

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Zysk netto grupy PZU w IV kwartale 2021 roku wzrósł do 906 mln zł z 721 mln zł rok wcześniej - poinformował ubezpieczyciel w raporcie. Zysk PZU okazał się 21 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie 750 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do wyniku netto za IV kwartał wahały się od 706 mln zł do 802 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale wzrósł 26 proc. rdr i 19 proc. kdk.

W całym 2021 roku zysk netto grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej wzrósł do 3.336 mln zł z 1.912 mln zł rok wcześniej. PZU podało, że to najwyższy wynik grupy od 12 lat.

Zwrot na kapitale w ubiegłym roku był na poziomie 18,6 proc. - 1,2 p.p. powyżej celu strategicznego i 7,7 p.p. powyżej poziomu z roku 2020.

"Jesteśmy dobrze przygotowani na ewentualne turbulencje na rynku. Mamy zdywersyfikowany i bezpieczny portfel inwestycji, niską ekspozycję na akcje, zamkniętą pozycję walutową. Duże bezpieczeństwo prowadzonej działalności, potencjał kapitałowy i wypracowany w minionym roku wysoki wynik tworzą solidną bazę do kontynuacji wypłaty dywidend" – powiedziała cytowana w komunikacie prasowym prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Składka przypisana brutto grupy w IV kwartale wyniosła 6.830 mln zł i okazała się 4 proc. wyższa od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 6.578 mln zł (w przedziale oczekiwań 6.171 - 6.847 mln zł). Składka wzrosła 4 proc. rdr i 16 proc. w ujęciu kwartalnym.

Składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce w IV kw. wyniosła 4,1 mld zł, rosnąc o 6,3 proc. rok do roku. W całym roku 2021 zwiększyła się o 7,1 proc. - do 14,09 mld zł. PZU podało, że mocne wzrosty nastąpiły zwłaszcza w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych: w segmencie ubezpieczeń masowych o 15,1 proc. (z 3,48 mld zł w 2020 r. do 4,01 mld zł w 2021 r.) oraz w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych o 13,6 proc. (z 1,62 mld zł w 2020 r. do 1,84 mld zł w 2021 r.).

PZU podało, że w IV kwartale najmocniejsze wzrosty zanotowało w segmencie pozakomunikacyjnych ubezpieczeń masowych, gdzie składka wzrosła o 30,7 proc. rdr, głównie za sprawą większej sprzedaży ubezpieczeń mieszkań, małych i średnich przedsiębiorstw, upraw rolnych, a także ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami Grupy PZU.

Wskaźnik mieszany COR ubezpieczeń majątkowych w IV kw. 2021 r. pozostał na niskim poziomie 87,7 proc. wobec 87,6 proc. rok wcześniej. W całym roku 2021 COR wyniósł 89,1 proc. wobec 88,4 proc.

W warunkach dużej presji cenowej składka w ubezpieczeniach komunikacyjnych w IV kwartale 2021 r. wzrosła o 2,5 proc. rdr. PZU podało, że w grudniu ubiegłego roku trend spadku cen na tym rynku został zatrzymany, lecz w całym IV kw. średnie ceny były niższe niż we wcześniejszych kwartałach.

W całym 2021 roku przypis składki brutto zwiększył się do 25,1 mld zł, rosnąc o 5,1 proc. rdr.

Składka przypisana brutto pozyskana we współpracy z bankami z grupy PZU wyniosła w 2021 r. ponad 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o 75,6 proc. rdr. W tym sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Banku Pekao i Alior Banku osiągnęła poziom ponad 720 mln zł, a ochronnych ubezpieczeń na życie ponad 270 mln zł.

Odszkodowania netto wyniosły w ostatnim kwartale 2021 roku 3.767 mln zł i były 7 proc. niższe od oczekiwań. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 4.031 mln zł, w przedziale 3.879 - 4.175 mln zł. Odszkodowania spadły 11 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem konsolidacji banków i kosztów odsetkowych, według wyliczeń PAP Biznes, wyniósł 2.347 mln zł i był 6 proc. wyższy od oczekiwań na poziomie 2.224 mln zł, w przedziale 2.138 - 2.310 mln zł. Wynik inwestycyjny wzrósł 13 proc. rdr i 15 proc. kdk.

Koszty operacyjne w ostatnim kwartale 2021 roku wyniosły 2.759 mln zł, czyli były 3 proc. wyższe od oczekiwań (2.669 mln zł). Koszty wzrosły 10 proc. rdr i 8 proc. kdk.

W 2021 składki ubezpieczeniowe zebrane na Ukrainie stanowiły 1,3 proc. całego przypisu składki grupy PZU. Spółki zależne na Ukrainie w chwili wybuchu wojny zatrudniały ok. 800 osób i miały 103 placówki.

PZU podało, że pod koniec 2021 roku grupa posiadała następujące ekspozycje na rynki objęte działaniami wojennymi/sankcjami (wg wyceny na tę datę): obligacje emitowane przez rządy Rosji (90 mln zł), Białorusi (1,6 mln zł) i Ukrainy (4 mln zł) (ekspozycje sprzedane do 3 marca 2022 r.) oraz 335 mln bankowych ekspozycji kredytowych i 317 mln bankowych zaangażowań pozabilansowych.

Na koniec 2021 r. aktywa pod zarządzaniem grupy PZU (TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI) wzrosły do 35,1 mld zł (+6,6 proc. rdr).

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy PZU w czwartym kwartale 2021 roku według wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 4Q2021 konsensus różnica PAP Składka przypisana brutto 6 830 6 578 4% Wynik na działal. lokacyjnej* 2347 2 224 6% Odszkodowania netto 3 767 4 031 -7% Koszty operacyjne 2 759 2 669 3% Zysk netto j.d. 906,0 750 21% 4Q2021 4Q2020 różnica 3Q2021 różnica w mln zł rdr kdk Składka przypisana brutto 6 830 6 575 4% 5 908 16% Wynik na działal. lokacyjnej 2 347 2 083 13% 2 035 15% Odszkodowania netto 3 767 4 228 -11% 3 894 -3% Koszty operacyjne 2 759 2 518 10% 2 560 8% Zysk netto j.d. 906 721 26% 759 19%

*Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem konsolidacji banków i kosztów odsetkowych

(PAP Biznes)

seb/