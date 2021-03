Zysk netto grupy PZU w IV kw. '20 wyniósł 721 mln zł wobec konsensusu 618 mln zł

fot. Marek Wiśniewski / FORUM

Zysk netto grupy PZU w IV kwartale 2020 roku spadł do 721 mln zł z 935 mln zł rok wcześniej - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Zysk PZU okazał się 17 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie 618 mln zł.

Oczekiwania sześciu biur maklerskich co do wyniku netto za IV kwartał wahały się od 549 mln zł do 734 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale 2020 roku spadł 23 proc. rdr i 19 proc. kdk.

W całym 2020 roku zysk netto grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej spadł do 1,9 mld zł z 3,3 mld zł rok wcześniej.

Zwrot na kapitale w 2020 roku wynosił 10,9 proc.

PZU podało, że spadek wyników w 2020 roku to efekt wpływu pandemii COVID-19, w szczególności na odpisów z tytułu utraty wartości związanych z działalnością bankową. Wynik netto grupy PZU z wyłączeniem działalności bankowej wyniósł w 2020 roku 3,1 mld zł.

Składka przypisana brutto grupy w IV kwartale wyniosła 6.575 mln zł i okazała się zbliżona do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 6.431 mln zł (w przedziale oczekiwań 6.307 - 6.623 mln zł). Składka spadła 2 proc. rdr i wzrosła 17 proc. kdk.

W 2020 roku grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 23,87 mld zł, czyli o 1,3 proc. mniej niż w 2019 roku.

W segmencie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce składka przypisana brutto spadła w 2020 roku do 13,3 mld zł z 13,7 mld zł rok wcześniej. Składa w segmencie życiowym w tym okresie wzrosła do 8,7 mld zł z 8,5 mld zł.

W IV kwartale 2020 roku przypis składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie sięgnął rekordowych 474 mln zł, a szczególny wzrost odnotowały ubezpieczenia ochronne (+35 proc. rdr).

PZU podał, że utrzymał w 2020 roku dominującą pozycję na rynku ubezpieczeń na życie z przypisem składki z ubezpieczeń indywidualnych na poziomie 1,7 mld zł i stabilną składką z ubezpieczeń na życie grupowych i indywidualnie kontynuowanych (7 mld zł).

Ubezpieczenia komunikacyjne były w 2020 roku pod presją spowolnienia na rynku sprzedaży samochodów w Polsce, z kolei PZU zaobserwował mocny popyt na ubezpieczenia mieszkań i MŚP.

Na koniec 2020 roku PZU Zdrowie miało już ponad 2,8 mln klientów produktów zdrowotnych. Przychody w tym okresie wyniosły 949 mln zł, co stanowi wzrost o 65 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat.

Odszkodowania netto wyniosły w ostatnim kwartale 2020 roku 4.228 mln zł i były także zbliżone do oczekiwań. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 4.129 mln zł, w przedziale 3.780 - 4.346 mln zł. Odszkodowania wzrosły 12 proc. rdr i 4 proc. w ujęciu kwartalnym.

Odszkodowania osiągnęły w 2020 roku wartość 15,58 mld zł i były o 0,7 proc. niższe niż w 2019 roku.

Wynik na działalności lokacyjnej, według wyliczeń PAP Biznes, wyniósł w ostatnim kwartale 2.083 mln zł i był 5 proc. wyższy od oczekiwań na poziomie 1.988 mln zł, w przedziale 1.892 - 2.105 mln zł. Wynik lokacyjny spadł 14 proc. rdr i wzrósł 8 proc. kdk.

Koszty operacyjne (administracyjne i akwizycji) w ostatnim kwartale 2020 roku wyniosły 2.518 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (2.521 mln zł). Koszty spadły 3 proc. rdr i wzrosły 4 proc. w ujęciu kdk.

PZU podało, utrzymuje wysoką rentowność w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych.

Wskaźnik mieszany grupy PZU dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w 2020 roku wyniósł 88,2 proc. i był o 0,3 pp. lepszy w porównaniu z 2019 rokiem.

Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i IK jest na poziomie 19,7 proc.

Wskaźnik Solvency II na 30 września 2020 roku osiągnął poziom 257 proc. dla całej grupy, 284 proc. dla PZU i 381 proc. dla PZU Życie.

Wyniki grupy PZU w czwartym kwartale 2020 roku według wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników. w mln zł 4Q2020 konsensus różnica PAP Składka przypisana brutto 6 575 6 431 2% Wynik na działal. lokacyjnej 2083 1 988 5% Odszkodowania netto 4228 4 129 2% Koszty operacyjne 2518 2 521 0% Zysk netto j.d. 721 618 17% 4Q2020 4Q2019 różnica 3Q2020 różnica w mln zł rdr kdk Składka przypisana brutto 6 575 6 690 -2% 5 600 17% Wynik na działal. lokacyjnej 2 083 2 416 -14% 1 926 8% Odszkodowania netto 4 228 3 775 12% 4 061 4% Koszty operacyjne 2 518 2 590 -3% 2 414 4% Zysk netto j.d. 721 935 -23% 890 -19%

*Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem konsolidacji banków i kosztów odsetkowych

(PAP Biznes)

seb/