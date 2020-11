Zysk PZU w III kw. 2020 r. sporo wyższy od oczekiwań

fot. Andrzej Bogacz / FORUM

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w trzecim kwartale 2020 roku wzrósł do 890 mln zł z 879 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 23 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 722 mln zł.

Oczekiwania sześciu biur maklerskich co do zysku netto za trzeci kwartał wahały się od 630 mln do 838 mln zł.

Zysk netto w III kwartale wzrósł 1 proc. rdr i 381 proc. kdk.

Po trzech kwartałach 2020 roku zysk grupy PZU wyniósł 1.191 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 2.360 mln zł.

Wyniki grupy PZU w trzecim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 3Q2020 konsensus różnica







PAP





Składka przypisana brutto 5 600 5 531 1%



Wynik na działal. lokacyjnej* 1926 1 771 9%



Odszkodowania netto 4 061 3 843 6%



Koszty operacyjne 2414 2 492 -3%



Zysk netto j.d. 890 722 23%





























3Q2020 3Q2019 różnica 2Q2020 różnica w mln zł



rdr

kdk











Składka przypisana brutto 5 600 5 662 -1% 5 594 0% Wynik na działal. lokacyjnej 1 926 2 215 -13% 1 972 -2% Odszkodowania netto 4 061 3 991 2% 4 010 1% Koszty operacyjne 2 414 2 488 -3% 2 468 -2% Zysk netto j.d. 890 879 1% 185 405% *Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem konsolidacji banków i kosztów odsetkowych

Prezes PZU SA Beata Kozłowska-Chyła poinformowała, że w III kwartale niższe wpływy na rynku majątkowym zostały zrekompensowane większymi przepływami z biznesu życiowego, a wyniki sprzedażowe były na porównywalnym poziomie co rok wcześniej.

"W III kwartale mieliśmy sytuację, w której dywersyfikacja biznesu grupy PZU okazała się istotnym czynnikiem dla osiągniętych wyników. Z jednej strony zanotowaliśmy niższą sprzedaż w ubezpieczaniach komunikacyjnych, spowodowaną spowolnieniem na rynku sprzedaży samochodów, z drugiej jednak – wzrosła sprzedaż po stronie ubezpieczeń na życie, głównie z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na ubezpieczenia ochronne" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Kozłowska-Chyła.

Składka przypisana brutto grupy w trzecim kwartale 2020 roku spadła do 5.600 mln zł z 5.662 mln zł rok wcześniej. Składka okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 5.531 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.470 - 5.678 mln zł).

Składka spadła 1 proc. rdr i utrzymała się na poziomie z II kwartału 2020 roku.

PZU podało, że w III kwartale zanotowało rekordowy przypis składki z ubezpieczeń indywidualnych (476 mln zł), a motorem były ubezpieczenia ochronne na życie (wzrost przypisu składki 33 proc. rdr).

Ubezpieczenia komunikacyjne były w III kwartale pod presją spowolnienia na rynku sprzedaży samochodów w Polsce.

Odszkodowania netto wyniosły 4.061 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 3.991 mln zł i były 6 proc. wyższe od szacunków analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 3.843 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.543 - 4.076 mln zł.

Odszkodowania wzrosły 2 proc. rdr i 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 1.926 mln zł, czyli były 9 proc. wyższe niż zakładał konsensus na poziomie 1.771 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.588,6 - 1.992 mln zł). Dochody te spadły 13 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Koszty operacyjne grupy PZU wyniosły w III kwartale 2.414 mln zł i były 3 proc. niższe niż szacował je rynek (2.492 mln zł). Koszty spadły 3 proc. rdr i 2 proc. kdk.

W ujęciu narastającym marża na ubezpieczeniach grupowych wyniosła 25,7 proc., a wskaźnik mieszany w ubezpieczeniach majątkowych 88,7 proc..

PZU Zdrowie po dziewięciu miesiącach 2020 roku osiągnęło 685 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 23 proc. rdr.

Na koniec III kwartału 2020 roku PZU Zdrowie miało podpisanych 2,7 mln umów. W ramach oferty PZU klienci mieli dostęp do 2.200 współpracujących partnerów medycznych, 130 lokalizacji grupy PZU, 48 szpitali oraz 2.200 lekarzy.

Rentowność mierzona wskaźnikiem ROE w III kwartale wyniosła 20,4 proc.

Wskaźnik Wypłacalność II (Solvency II) na koniec II kwartału 2020 roku wyniósł 258 proc.

PZU szacuje na 50-150 mln zł wpływ na wyniki w '20 wyższych świadczeń związanych ze zgonami

"Nasze wstępne szacunki dotyczące obserwowanej dynamiki świadczeń, zakładają potencjalny wpływ na wynik Grupy PZU w 2020 roku w przedziale pomiędzy 50-150 mln zł" - napisano w prezentacji.

PZU poinformował, że docelowy poziom wyniku w roku 2020 będzie uzależniony od dalszego przebiegu pandemii, poziomu świadczeń związanych ze zgonami, świadczeń z tytułu leczenia szpitalnego, efektu lockdownu i rozwiązania części rezerw matematycznych.

PZU podało, że do końca III kwartału nie obserwowało istotnego negatywnego wpływu pandemii COVID na wyniki na ubezpieczeniach na życie.

"Wzrost wypłacanych świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego obserwujemy od około 3-4 tygodni" - napisano w prezentacji.

seb/ gor/