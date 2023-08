Grupa PZU: zysk w I połowie br. wyniósł 2,7 mld zł; to wzrost o prawie 50 proc. r/r

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU według nowego standardu finansowego MSSF 17 w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do 1.545 mln zł z 949 mln zł rok wcześniej - podał ubezpieczyciel w raporcie.

fot. Longfin Media / / Shutterstock

Raport za I półrocze, podobnie jak raport za I kwartał, PZU przedstawił w nowym standardzie sprawozdawczości finansowej MSSF 17, który obowiązuje europejskie zakłady ubezpieczeń od 1 stycznia 2023 r.

MSSF 17 wprowadził istotne zmiany w odniesieniu do wcześniejszego standardu MSSF 4, wpłynął na prezentację przez PZU danych finansowych, w wyniku jego wdrożenia większość pozycji prognozowanych dotychczas przez analityków nie jest porównywalna.

Dla porównania, przy zastosowaniu poprzedniego standardu sprawozdawczości MSSF 4, zysk netto przypisywany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU wyniósłby 1.423 mln zł, czyli byłby 14 proc. powyżej konsensusu PAP na poziomie 1.243 mln zł.

W drugim kwartale grupa PZU zwiększyła przychody z ubezpieczeń do 6.601 mln zł z 6.046 mln zł rok wcześniej.

"W drugim kwartale równie skutecznie jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku zwiększaliśmy sprzedaż ubezpieczeń, utrzymując jednocześnie bardzo dobrą rentowność działalności podstawowej" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

"Najszybciej, o 10,8 proc. rdr, wzrosły przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce, które osiągnęły wartość 7,7 mld zł. W dużej mierze stało się to za sprawą wzrostu w ubezpieczeniach komunikacyjnych, zwłaszcza w segmencie auto casco o 16,7 proc. rdr. Rosnącej sprzedaży towarzyszyła poprawa rentowności w kluczowych dla nas obszarach" - dodała.

Wynik z usług ubezpieczenia wzrósł w II kwartale do 1.121 mln zł z 1.042 mln zł rok wcześniej.

Wynik na portfelu inwestycyjnym wyniósł 606 mln zł, czyli wzrósł 17 proc. rdr. Kontrybucja banków do wyniku grupy wyniosła 506 mln zł.

W pierwszej połowie 2023 r. grupa PZU zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 13 mld zł z 12,05 mld zł, a wypracowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej sięgnął 2,7 mld zł, czyli był wyższy prawie o 50 proc. rok do roku.

Przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły w I połowie 2023 r. o 10,8 proc. rdr do 7,7 mld zł. Rentowność w tym dziale ubezpieczeń, wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR wyniosła 84,2 proc.

"Głównym komponentem poprawy przychodów w ubezpieczeniach majątkowych były ubezpieczenia komunikacyjne, gdzie wzrost wyniósł 8,5 proc. rdr Poza mocnym, niemal 17-procentowym wzrostem w segmencie AC, warty podkreślenia jest także wzrost przychodów w segmencie OC o 2,5 proc. rdr, który dotyczył zarówno ubezpieczeń masowych, jak i korporacyjnych. Było to związane m.in. z rosnącą podażą nowych pojazdów i ożywieniem na rynku leasingowym" - powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO grupy PZU.

Przychody z ubezpieczeń na życie na polskim rynku w I połowie 2023 r. wyniosły 4 mld zł (czyli wzrosły o 0,4 proc. rdr), zaś uwolnienie marży kontraktowej (CSM) w tym okresie wzrosło o 19,6 proc. - do 709 mln zł. Zgodnie ze standardem MSSF 17, przychody z ubezpieczeń na życie w danym kwartale są w dużym stopniu pochodną oczekiwań co do wielkości odszkodowań, świadczeń i kosztów.

"Ze względu na systematycznie malejący wpływ pandemii na śmiertelność, w I poł. br. przewidywana szkodowość była niższa niż w analogicznym okresie roku 2022. Z tego powodu w pierwszym półroczu tego roku wykazane zostały niższe przychody z ubezpieczeń, przy jednocześnie wyższej amortyzacji tej części zysku (CSM), która przenoszona z bilansu generuje wynik" - podał ubezpieczyciel.

PZU podało, że dla porównania, przy zastosowaniu wcześniej obowiązującego standardu MSSF 4 składka przypisana w ubezpieczeniach na życie wzrosłaby w I połowie roku o 9,1 proc. rdr do 4,5 mld zł, przy wzroście wyniku w tym obszarze o 58,1 proc. rdr do 881 mln zł.

Wynik na portfelu inwestycyjnym wzrósł do 1,2 mld zł, czyli o 25,5 proc. PZU podało, że wpłynęło na to refinansowanie zapadających transz obligacji skarbowych przy korzystnym poziomie stóp procentowych oraz bardzo dobry wynik na portfelu nieruchomości.

Przychody grupy PZU w filarze zdrowie wyniosły w I poł. 2023 r. 760 mln zł, co oznacza wzrost o 26,6 proc. rdr.

W filarze inwestycje aktywa klientów zewnętrznych (spoza Grupy PZU) w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w I połowie 2023 r. o 47,7 proc. rdr – do 45,4 mld zł. Aktywa zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o 83,2 proc. rdr do 22,8 mld zł.

Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wynosi 22,2 proc.

Wskaźnik Wypłacalność II dla grupy PZU jest na poziomie 226 proc. (na koniec I kw. 2023 r.) i przekracza znacznie poziom wskazany strategii PZU, a także średnią dla europejskich ubezpieczycieli.

Wyniki grupy PZU wg MSSF 17. 2Q2023 2Q2022 różnica 1Q2022 różnica w mln zł rdr kdk Przychody brutto z ubezpieczeń 6 601 6 046 5,9% 6 401 3% Koszty usług ubezpieczenia 5 176 4 860 34,3% 6 526 -21% Wynik z usług ubezpieczenia 1 121 1 042 -18,0% 854 31% Zysk netto j.d. 1 545 949 21,7% 1 155 34%

W prezentacji wynikowej PZU podało wyniki grupy wg poprzedniego standardu MSSF 4. W oparciu o ten standard sporządzono konsensus PAP.

Wyniki grupy PZU w porównaniu do konsensusu w mln zł 2Q2023 konsensus różnica PAP Składka przypisana brutto 6 961 7 098 -2% Wynik na działal. lokacyjnej 4670 4 707 -1% Odszkodowania netto 4 278 4 381 -2% Koszty operacyjne 3 412 3 261 5% Zysk netto j.d. 1 423 1 243 14% 2Q2023 2Q2022 różnica 1Q2023 różnica w mln zł rdr kdk Składka przypisana brutto 6 961 6 394 9% 7 053 -1% Wynik na działal. lokacyjnej 4 670 2 641 77% 4 497 4% Odszkodowania netto 4 278 3 426 25% 4 382 -2% Koszty operacyjne 3 412 2 897 18% 3 134 9% Zysk netto j.d. 1 423 722 97% 1 081 32%

seb/ ana/