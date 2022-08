Zysk PZU w II kw. 2022 roku sporo niższy wobec konsensusu

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w drugim kwartale 2022 roku spadł do 722 mln zł z 754 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 14 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 839 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do wyniku netto za drugi kwartał wahały się od 707 mln zł do 918 mln zł.

Zysk netto w II kwartale 2022 roku spadł 4 proc. rdr i był 5 proc. niższy niż w I kwartale 2022 roku.

Zysk netto grupy PZU, przypisany właścicielom jednostki dominującej, w pierwszej połowie 2022 r. wyniósł 1,48 mld zł w porównaniu do 1,63 mld zł w I połowie 2021 r.

W lipcu PZU szacowało, że zdarzenia jednorazowe w Pekao i Alior Banku obniżą skonsolidowany wynik finansowy grupy o ok. 2.748 mln zł, z czego około 403 mln zł zostanie rozpoznane w wyniku za I półrocze 2022 roku.

PZU podało, że w II kwartale wynik netto obniżył wzrost rezerw w IK związany z wyższą indeksacją (wpływ 164 mln zł) oraz koszty systemu ochrony i ryzyka prawnego CHF w bankach (wpływ 203 mln zł).

PZU poinformowało, że w efekcie analizy wpływu wojny na Ukrainie na działalność grupy i ze względu na obniżenie ratingu Ukrainy, zdecydowało o ujęciu w skonsolidowanym wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów posiadanych przez spółki na Ukrainie: zwiększonych odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla inwestycyjnych aktywów finansowych (53 mln zł) i odpisów z tytułu utraty wartości należności (41 mln zł).

Składka przypisana brutto grupy w drugim kwartale 2022 roku wzrosła 3 proc. rdr do 6.394 mln zł. Składka okazała się 2 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 6.249 mln zł (w przedziale oczekiwań 6.133,7 - 6.347 mln zł).

Segment majątkowy wrósł 8 proc. rdr, a życiowy spadł 7 proc. rdr.

PZU podało, że odnotowało kontynuację wzrostu sprzedaży ubezpieczeń pozakomunikacyjnych w II kwartale 2022 roku (+8,0 proc. rdr), szczególnie w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych (+24 proc. rdr). W AC PZU zanotowało przyspieszenie – wzrost składki przypisanej wyniósł w II kwartale 16,4 proc. rdr i dzięki temu składka przypisana w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mimo spadających cen rośnie o 7,5 proc. rdr.

Przychody w filarze Zdrowie były wyższe o 15,6 proc. rdr w I półroczu 2022 roku, PZU miało wysokie wzrosty zarówno w przychodach generowanych przez placówki (+16,9 proc. rdr), jak i w ubezpieczeniach i abonamentach (+14,4 proc. rdr).

PZU podało, że w drugim kwartale 2022 roku utrzymał się na rynku trend spadkowy w średniej składce OC komunikacyjnego, a dalsze spadki mogą zagrozić obniżeniem rentowności ubezpieczycieli.

"Sprzedaż ubezpieczeń AC w samym segmencie masowym od stycznia do czerwca zwiększyła się o 14,7 proc. rdr do poziomu 1,5 mld zł, zarówno w wyniku wznowień, jak i nowej sprzedaży, wspartej rozbudową produktów i usług w ramach naszego ekosystemu kierowcy. Na przestrzeni ostatnich kilku kwartałów notujemy wzrost zainteresowania klientów tym produktem" - powiedział,, cytowany w komunikacie, członek zarządu Tomasz Kulik.

"Natomiast sprzedaż ubezpieczeń OC w dalszym ciągu znajdowała się pod presją cenową i ukształtowała się na poziomie podobnym do analogicznego okresu ubiegłego roku. Mimo wzrostu wartości przeciętnej szkody i kosztów napraw, częstość szkód pozostaje na poziomach niższych niż obserwowane przed pandemią. Pozwala to w dalszym ciągu realizować pozytywne marże w tym segmencie" - dodał.

W ubezpieczeniach na życie stabilnie rosła składka w kluczowym segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (IK) - w I połowie 2022 zwiększyła się o 1,7 proc. rdr. Był to przede wszystkim efekt pozyskania nowych kontraktów w ubezpieczeniach zdrowotnych. Rosły również przychody z ubezpieczeń dodatkowych do produktów grupowych ochronnych, a także sprzedaży innych ubezpieczeń dodatkowych do produktów IK, w tym na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy.

Odszkodowania netto wyniosły 3.426 mln zł, czyli były 17 proc. niższe niż rok wcześniej i 7 proc. niższe niż szacunki analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 3.684 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.561 - 3.942 mln zł.

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w drugim kwartale 2022 roku wyniosły 2.641 mln zł, czyli były 8 proc. niższe niż zakładał konsensus na poziomie 2.881 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.460 - 3.286 mln zł). Wynik z działalności lokacyjnej wzrósł 12 proc. rdr.

PZU podało, że poprawiło marżę operacyjną w ubezpieczeniach Grupowych i IK – do 12,3 proc. w II kwartale 2022 w porównaniu do 10,0 proc. w II kwartale 2021 roku pomimo zawiązania rezerwy na indeksację sum ubezpieczenia w związku z inflacją (wpływ około 11,4 p.p.)

Wartość zgromadzonych aktywów netto PPK osiągnęła poziom 1,8 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 100 proc. w ciągu 12 miesięcy. TFI PZU ma pierwsze miejsce na rynku pod względem liczby pozyskanych firm i drugie pod względem wartości aktywów.

Zwrot na kapitale (ROE) w II kwartale był na poziomie 18,1 proc., powyżej celów strategicznych. Wskaźnik Wypłacalność II na 31 marca 2022 roku na poziomie grupy wynosił 222 proc.

Wyniki grupy PZU w drugim kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 2Q2022 konsensus różnica







PAP





Składka przypisana brutto 6 394 6 249 2%



Wynik na działal. lokacyjne*j 2641 2 881 -8%



Odszkodowania netto 3 426 3 684 -7%



Koszty operacyjne 2 897 3 192 -9%



Zysk netto j.d. 722 839 -14%





























2Q2022 2Q2021 różnica 1Q2022 różnica w mln zł



rdr

kdk











Składka przypisana brutto 6 394 6 194 3% 6 253 2% Wynik na działal. lokacyjnej 2 641 2 349 12% 2 800 -6% Odszkodowania netto 3 426 4 144 -17% 3 690 -7% Koszty operacyjne 2 897 2 599 11% 2 698 7% Zysk netto j.d. 722 754 -4% 758 -5% *Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem konsolidacji banków i kosztów odsetkowych

Cel wzrostu zysku netto PZU do 3,4 mld zł nie powinien być zagrożony

"Uważamy, że realizacja celu strategicznego, zysku na poziomie 3,4 mld zł, nie powinna być zagrożona i jesteśmy - pomimo tych wszystkich negatywnych czynników makroekonomicznych - na dobrej trajektorii" - powiedział Kulik.

W strategii do 2024 roku grupa założyła, że możliwe będzie osiągnięcie na koniec 2024 roku najwyższego, od czasu debiutu na GPW, wyniku netto, w wysokości około 3,4 mld zł.

Kulik podtrzymał w czwartek cel strategiczny zakładający wzrost składki przypisanej brutto PZU do 2024 roku do 26,2 mld zł. Po I połowie 2022 roku składka jest na poziomie 12,6 mld zł.

seb/ osz/