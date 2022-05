Zysk netto grupy PZU w I kw. '22 wyniósł 758 mln zł wobec konsensusu 683 mln zł

fot. kolbet / / Shutterstock

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w pierwszym kwartale 2022 roku spadł do 758 mln zł z 880 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 11 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 683 mln zł.

Oczekiwania sześciu biur maklerskich co do wyniku netto za pierwszy kwartał wahały się od 649 mln zł do 763 mln zł.

Zysk netto grupy PZU spadł 14 proc. rdr i 16 proc. w ujęciu kdk. Zwrot na kapitale (ROE) jest na poziomie 17,8 proc. i jest powyżej celów strategicznych.

"Trzeba pamiętać, że choć w pierwszym kwartale ubiegłego roku wynik był o kilkanaście procent wyższy, to aż 44 proc. tej kwoty stanowił wówczas zysk na wycenie spółki z branży logistycznej w portfelu PZU. Gdybyśmy pominęli to jednorazowe zdarzenie, to zysk po I kw. 2022 r. jest wyższy rok do roku o 52,5 proc," - powiedział cytowany w komunikacie prasowym członek zarządu PZU Tomasz Kulik.

W I kwartale banki z grupy PZU – Bank Pekao i Alior Bank - dodały do wyniku netto jednostki dominującej 241 mln zł, co stanowi wzrost rdr o 180 proc.

Składka przypisana brutto grupy w pierwszym kwartale 2022 roku wzrosła 2 proc. rdr do 6.253 mln zł. Składka okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 6.275 mln zł (w przedziale oczekiwań 6.117 - 6.408 mln zł).

"Rozpoczęliśmy ten rok z bardzo dobrymi wynikami zarówno pod względem wielkości sprzedaży ubezpieczeń, jak i rentowności. Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, oddziałującego na nastroje i decyzje konsumentów i firm, składka zebrana w pierwszym kwartale sięgnęła 6,3 mld zł. Wzrosła nie tylko rok do roku, ale też osiągnęła najwyższą wartość, jaka została dotychczas odnotowana przez Grupę PZU w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku" - powiedziała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Na rynku polskim najmocniej wzrosła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – o 6,1 proc. rdr do 3,6 mld zł. PZU podało, że szczególnie mocny wzrost nastąpił w segmencie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych (o 12,1 proc. rdr, zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń masowych (o 12,6 proc. rdr do 1,1 mld zł) oraz korporacyjnych (o 10,7 proc. rdr do ponad 370 mln zł). Rosła sprzedaż m.in. ubezpieczeń mieszkaniowych, ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, ubezpieczeń maszyn i sprzętu budowlanego, a także ubezpieczeń rolnych, w tym dotowanych ubezpieczeń upraw.

Przypis składki z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrósł o 2,3 proc. rdr. Ubezpieczyciel podał, że stało się to przede wszystkim dzięki zwiększeniu sprzedaży ubezpieczeń autocasco o 9,8 proc. rok do roku.

Przypis składki w ubezpieczeniach na życie w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wyniósł blisko 2,1 mld zł (wobec 2,2 mld zł rok wcześniej). Wzrosła sprzedaż ubezpieczeń na życie grupowych i indywidualnie kontynuowanych – o 1,8 proc. rdr do blisko 1,8 mld zł.

Odszkodowania netto w pierwszym kwartale wyniosły 3.690 mln zł, czyli były o 6 proc. niższe niż rok wcześniej i 5 proc. niższe niż szacunki analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 3.896 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.750 - 3.979 mln zł.

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły 2.800 mln zł, czyli były 3 proc. wyższe niż zakładał konsensus na poziomie 2.707 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.504 - 2.956 mln zł).

Koszty operacyjne w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wyniosły 2 698 mln zł, czyli były 3 proc. niższe niż oczekiwał rynek (2.791 mln zł). Koszty wzrosły 7 proc. rdr i spadły 2 proc. w ujęciu kwartalnym.

PZU podało, że pomimo wzrostu częstości szkód w I kwartale o 1,7 proc. rdr , wysokiej inflacji i rosnących kursów walut, wpływających m.in. na wzrost cen części do napraw, co przekłada się na wyższe koszty odszkodowań i świadczeń, PZU poprawił rentowność w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Wskaźnik mieszany (COR) w I kw. wyniósł 92 proc. wobec 94 proc. rok wcześniej.

PZU ocenia, że rentowność w całym obszarze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce w I kw. również pozostała wysoka - wskaźnik mieszany wyniósł 90 proc.

Przychody grupy PZU w obszarze zdrowia w I kwartale 2022 r. wzrosły o 14,7 proc. do 323 mln zł.

PZU podało, że jego segment Ukraina zakończył I kwartał 2022 roku wynikiem, który nie implikuje konieczności dokonywania odpisu z tytułu utraty wartości.

Ukraińskie spółki z grupy PZU działają w trybie awaryjnym, a procesy sprzedażowe są prowadzone w ograniczonym zakresie.

W 2021 r. składki ubezpieczeniowe zebrane na Ukrainie stanowiły 1,3 proc. całego przypisu składki grupy PZU. Spółki zależne na Ukrainie w chwili wybuchu wojny zatrudniały ok. 800 osób i miały 103 placówki, w tym 87 własnych.

PZU podało, że nadal działa większość placówek własnych, a połowa pracowników PZU Ukraina pracuje w miarę możliwości zdalnie.

Wyniki grupy PZU w pierwszym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 1Q2022 konsensus różnica PAP Składka przypisana brutto 6 253 6 275 0% Wynik na działal. lokacyjnej* 2800 2 707 3% Odszkodowania netto 3 690 3 896 -5% Koszty operacyjne 2 698 2 791 -3% Zysk netto j.d. 758 683 11% 1Q2022 1Q2021 różnica 4Q2021 różnica w mln zł rdr kdk Składka przypisana brutto 6 253 6 148 2% 6 830 -8% Wynik na działal. lokacyjnej 2 800 2 406 16% 2 347 19% Odszkodowania netto 3 690 3 926 -6% 3 767 -2% Koszty operacyjne 2 698 2 517 7% 2 759 -2% Zysk netto j.d. 758 880 -14% 906 -16%

*Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem konsolidacji banków i kosztów odsetkowych

