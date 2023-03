Zysk Kruka w 2022 r. przekroczył 800 mln zł

UOKiK zarzuca eBilet z grupy Allegro wprowadzanie klientów w błąd co do ceny biletów

Prezes UOKiK postawił spółce eBilet zarzut wprowadzania konsumentów w błąd, co do rzeczywistej ceny oferowanych biletów - podał UOKiK w komunikacie. eBilet, który od 2019 roku należy do grupy Allegro, analizuje zarzuty i zapowiada współpracę z Prezesem UOKiK, by polubownie zakończyć postępowanie.