Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2021 roku wzrósł do 669 mln zł z 313,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych danych. Wynik okazał się 8 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 619 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do wyniku netto za czwarty kwartał wahały się od 542,6 mln zł do 700 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale 2021 roku wzrósł 113 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w 2021 roku wzrósł o 72,6 proc. do 2,31 mld zł.

Odpisy wyniosły w czwartym kwartale 88,1 mln zł i były 36 proc. niższe od oczekiwań analityków na poziomie 138,5 mln zł (przedział oczekiwań wynosił 105-221 mln zł). Odpisy wzrosły 7 proc. rdr i 10 proc. kdk.

W IV kwartale koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły 56 mln zł, a w całym 2021 roku 56,4 mln zł. Wartość łącznej rezerwy w relacji do wartości portfela kredytów walutowych wynosi 41 proc.

Pod koniec 2021 roku przeciwko bankowi toczyło się 755 spraw sądowych w związku z zawartymi umowami o kredyt w złotych indeksowany kursem CHF, podczas gdy pod koniec września spraw tych było 701.

Kwartalna marża kosztów ryzyka wzrosła do 0,4 proc. z 0,23 proc. w III kwartale.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 1.416,4 mln zł i okazał się 5,5 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 1.343,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.288 - 1.377 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 23 proc. rdr i 15 proc. kdk.

W IV kwartale marża odsetkowa netto wzrosła do 2,88 proc. z 2,53 proc. w III kwartale. W 2021 roku marża osiągnęła poziom 2,58 proc. w porównaniu z 2,63 proc. w rok wcześniej.

Wynik z prowizji wyniósł 476 mln zł i był 5 proc. poniżej szacunków rynku w wysokości 499,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 483,5 mln zł do 510 mln zł). Wynik ten wzrósł 10 proc. rdr i spadł 2 proc. w porównaniu z III kwartałem 2021 roku.

Bank podał, że wzrost w IV kwartale o 21 proc. w ujęciu kdk wyniku za prowadzenie rachunków wynikał m.in. z opłat za wysokie saldo depozytowe w segmencie korporacyjnym.

Koszty działania banku wyniosły 757,5 mln zł i były 6 proc. powyżej konsensusu na poziomie 712,6 mln zł. Koszty wzrosły 11 proc. rdr i 9 proc. kdk.

W kosztach osobowych w IV kwartale 2021 roku bank zawiązał rezerwę na optymalizację procesów operacyjnych w wysokości 29,6 mln zł.

Świadczenia związane z pandemią i wypłacone w grudniu 2021 roku wyniosły 31,8 mln zł.

Wskaźnik kosztów do dochodów w 2021 wynosił 43,2 proc. podczas gdy w 2021 roku był na poziomie 44,5 proc.

W 2021 roku należności brutto od klientów wzrosły o 16,2 proc. do 146,4 mld zł, w tym od klientów detalicznych brutto o 19,1 proc. do 66,5 mld zł, a klientów korporacyjnych o 13,9 proc. do 79,9 mld zł. Depozyty w banku wzrosły o 13 proc. do 170,6 mld zł.

Pod koniec 2021 roku wartość netto portfela walutowych kredytów hipotecznych wynosiła 480,1 mln zł, z czego 468,8 mln zł stanowiła wartość portfela kredytów indeksowanych do CHF.

W IV kwartale 2021 roku bank udzielił 3,7 mld zł kredytów hipotecznych (+1 proc. rdr) oraz 1,2 mld zł kredytów gotówkowych (+42 proc. rdr).

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 15,1 proc.

Wyniki grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 4Q2021 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 1 416,4 1 343,1 5,5% Wynik z prowizji 476,0 499,4 -4,7% Koszty ogółem 757,5 712,6 6,3% Saldo rezerw -88,1 -138,5 -36,4% Zysk netto 669,0 619,0 8,1% 4Q2021 4Q2020 różnica 3Q2021 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 1 416 1 154 23% 1237 15% Wynik z prowizji 476 432 10% 484 -2% Koszty ogółem 758 682 11% 694 9% Saldo rezerw -88 -83 7% -80 10% Zysk netto 669 314 113% 638 5%

