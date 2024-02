Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. wyniósł 1.270,8 mln zł, powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2023 roku wzrósł do 1.270,8 mln zł z 665,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych danych. Wynik okazał się 27 proc. powyżej oczekiwań rynku na poziomie 999,3 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich co do wyniku netto za czwarty kwartał wahały się od 939 mln zł do 1053,1 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale 2023 roku był o 91 proc. wyższy niż rok wcześniej i o 9 proc. wyższy niż w III kwartale 2023 roku.

Zysk netto grupy w 2023 roku wzrósł o 159 proc. do 4,44 mld zł.

W grudniu 2023 r. bank informował, że jego wynik za IV kwartał 2023 roku obciążony będzie dodatkowymi kosztami z tytułu zmiany szacunków dotyczących kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych w wysokości 105,1 mln zł oraz utworzenia rezerwy restrukturyzacyjnej na lata 2024-2026, co spowoduje zwiększenie kosztów działania banku o 86,1 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 2.166,2 mln zł i okazał się 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.111,7 ,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.070,7 - 2.179 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł o 20 proc. rdr i o 4 proc. w porównaniu do III kwartału 2023 roku.

Marża odsetkowa netto w 2023 roku osiągnęła poziom 3,63 proc. Kwartalna marża w IV kwartale spadła do 3,7 proc. z 3,71 proc. w III kwartale.

Wynik z prowizji wyniósł 556,7 mln zł i był 2 proc. powyżej szacunków rynku w wysokości 545,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 528,1 mln zł do 557,3 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 9 proc. rdr i 1 proc. kdk.

Bank podał, że wzrost wyniku z dystrybucji jednostek uczestnictwa, działalności maklerskiej oraz powierniczej odzwierciedla obserwowane w IV kw. 2023 roku pozytywne trendy na rynku kapitałowym.

Największa pozytywna niespodzianka dotyczyła wysokości rezerw kredytowych. Odpisy wyniosły w czwartym kwartale 71,5 mln zł i były o 58 proc. niższe od oczekiwań analityków na poziomie 169,9 mln zł (przedział oczekiwań wynosił 143-189 mln zł). Odpisy spadły o 64 proc. rdr i o 53 proc. kdk.

Skorygowana o CHF, kwartalna marża kosztów ryzyka, spadła do 0,18 proc. z 0,38 proc. w III kwartale.

Bank podał, że o ile w segmencie bankowości korporacyjnej w IV kwartale dotworzył rezerwy w wysokości 192,5 mln zł, to w segmencie detalicznym dokonał ich rozwiązania na kwotę 15,5 mln zł.

Koszty działania banku wyniosły 986,8 mln zł i były 5,5 proc. wyższe niż zakładał konsensus na poziomie 935,4 mln zł.

Wskaźnik koszty/dochody w 2023 roku spadł do 40,7 proc. z 55,5 proc. w 2022 roku.

W 2023 roku należności brutto od klientów wzrosły o 1,2 proc. do 158,3 mld zł, w tym należności od klientów detalicznych o 1,6 proc. do 64,9 mld zł, a od klientów korporacyjnych o 1 proc. do 93,4 mld zł.

Saldo depozytów wzrosło o 6,7 proc. do 202,2 mld zł.

Na koniec grudnia 2023 roku liczba klientów po stronie detalicznej wzrosła do blisko 4,45 mln, a w bankowości korporacyjnej do poziomu 559 tys. firm.

Bank pozyskał 53 tys. nowych klientów detalicznych w IV kwartale 2023 roku i 284 tys. w całym 2023 r.

Pod koniec grudnia 2023 roku przeciwko bankowi toczyło się 1.389 spraw sądowych (1.305 spraw na 30 września 2023 roku oraz 1.041 spraw na koniec 2022 roku) w związku z zawartymi umowami o kredyt w złotych indeksowany kursem CHF. Niespłacony kapitał kredytów hipotecznych, których dotyczyły przedmiotowe postępowania wynosił 290,6 mln zł.

Wskaźnik pokrycia aktywnego portfela kredytów hipotecznych w CHF przez łączną wartość rezerw wynosi 109 proc.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 16,73 proc. Poziom MREL na koniec 2023 roku jest o 6,49 pp. powyżej jego minimalnego docelowego wymogu, który wynosi 19,3 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) na poziomie jednostkowym.

Wyniki grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 4Q2023 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 2 166,2 2 111,7 2,6% Wynik z prowizji 556,7 545,1 2,1% Koszty ogółem 986,8 935,4 5,5% Saldo rezerw -71,5 -169,9 -57,9% Wynik netto 1 270,80 999,3 27,2% 4Q2023 4Q2022 różnica 3Q2023 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 2 166 1 810 20% 2090 4% Wynik z prowizji 557 511 9% 552 1% Koszty ogółem 987 689 43% 860 15% Saldo rezerw -72 -196 -64% -151 -53% Wynik netto 1 271 666 91% 1162 9%

