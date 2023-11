ING Bank Śląski zaprezentował wyniki. Nie było zaskoczenia

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 1.162 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 317 mln zł straty netto - poinformował bank w raporcie. Wynik okazał się zbliżony do oczekiwań rynku na poziomie 1.138,6 mln zł.

fot. Tupungato / / Shutterstock

Oczekiwania 8 biur maklerskich co do wyniku netto za trzeci kwartał wahały się od 1.078,5 mln zł do 1.181,2 mln zł.

Zysk netto w III kwartale wzrósł 6 proc. kdk.

Po trzech kwartałach 2023 roku zysk netto grupy ING BSK wynosi 3,17 mld zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1,05 mld zł.

w mln zł 3Q2023 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 2 089,9 2 108,5 -0,9% Wynik z prowizji 552,1 543,4 1,6% Koszty ogółem 860,4 859,2 0,1% Saldo rezerw -151,2 -181,4 -16,6% Wynik netto 1 162,0 1 138,6 2,1% 3Q2023 3Q2022 różnica 2Q2023 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 2 090 173 1106% 2054 2% Wynik z prowizji 552 531 4% 534 3% Koszty ogółem 860 822 5% 851 1% Saldo rezerw -151 -206 -27% -197 -23% Wynik netto 1 162 -317 1099 6%





Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 2.089,9 mln zł i okazał się zgodny z szacunkami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.108,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.053 - 2.152 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 1,1 tys. proc. rdr i 2 proc. w ujęciu kwartalnym. W III kwartale 2022 roku wynik odsetkowy banku był obciążony kosztami wakacji kredytowych.

Kwartalna marża odsetkowa wzrosła do 3,71 proc. z 3,69 proc. w II kwartale 2023 roku.

Wynik z prowizji wyniósł 552,1 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku w wysokości 543,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 535 mln zł do 550 mln zł). Wynik ten wzrósł o 4 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Odpisy wyniosły w trzecim kwartale 151,2 mln zł i były o 17 proc. niższe od oczekiwań analityków na poziomie 181,4 mln zł. Odpisy spadły o 27 proc. rdr i 23 proc. w ujęciu kwartalnym.

Kwartalna marża kosztów ryzyka spadła do 0,38 proc. z 0,5 proc. w II kwartale. Poprawa nastąpiła zarówno w segmencie bankowości korporacyjnej, jak i detalicznym.

Koszty działania banku wyniosły 860,4 mln zł i były zgodne z konsensusem na poziomie 859,2 mln zł. Koszty wzrosły 5 proc. rdr i 1 proc. kdk.

Przyrost liczby nowych klientów w III kwartale wyniósł 82 tys. po stronie detalicznej i 17 tys. po stronie korporacyjnej. Według stanu na koniec września liczba klientów w tych segmentach wynosiła odpowiednio: 4,47 mln i 553 tys.

Po trzech kwartałach, w ujęciu rocznym portfel kredytowy wzrósł o 3 proc. do 160,3 mld zł, w tym w obszarze bankowości korporacyjnej o 4 proc., a w bankowości detalicznej o 1 proc.

W III kwartale 2023 roku bank udzielił 1.980 mln zł kredytów hipotecznych (wzrost 22 proc. rdr i 8 proc. kdk) i 1.270 mln zł pożyczek gotówkowych (wzrost 28 proc. rdr, spadek 1 proc. kdk)

Bank podał, że zanotował 10-proc. wzrost depozytów (199,6 mld zł), który w przypadku klientów korporacyjnych wyniósł 6 proc., a w grupie klientów indywidualnych 13 proc.

Na koniec III kwartału 2023 roku bank miał 2,9 tys. aktywnych kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF.

Liczba spraw spornych w zakresie walutowych kredytów hipotecznych w III kwartale wzrosła o 91 do 1.305. Bank zawarł z klientami 683 ugody.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 16,56 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 jest na poziomie 15,05 proc. (PAP Biznes)

seb/ osz/