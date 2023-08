ING Bank Śląski pokazał wyniki. Zysk przebił granicę miliarda złotych

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do 1.099,4 mln zł z 573 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik okazał się 8 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 1.017 mln zł.

Oczekiwania 8 biur maklerskich co do wyniku netto za drugi kwartał wahały się od 975 mln zł do 1.099,9 mln zł.

Zysk netto w II kwartale wzrósł 92 proc. rdr i 21 proc. kdk.

W I połowie 2023 roku grupa ING Banku Śląskiego wypracowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 2.008 mln zł, co oznacza wzrost o 47 proc. rdr.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 2.054 mln zł i okazał się 7 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 1.915,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.868 - 1.967,3 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 8 proc. rdr i 10 proc. w ujęciu kwartalnym.

Kwartalna marża odsetkowa wzrosła do 3,69 proc. z 3,39 proc. w I kwartale.

Wynik z prowizji wyniósł 534,3 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku w wysokości 532,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 519 mln zł do 549,9 mln zł). Wynik ten wzrósł 3 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Bank podał, że poprawa wyniku z tytułu kart płatniczych i kredytowych oraz na transakcjach wymiany walut w II kwartale 2023 roku to efekt wyższej transakcyjności klientów. Spadek wyniku za prowadzenie rachunków wynikał głównie z niższych opłat za wysokie salda.

Odpisy wyniosły w drugim kwartale 196,8 mln zł i były o 59 proc. wyższe od oczekiwań analityków na poziomie 124 mln zł. Odpisy wzrosły 8 proc. rdr i 123 proc. w ujęciu kwartalnym.

Kwartalna marża kosztów ryzyka wzrosła do 0,5 proc. z 0,22 proc. w I kwartale. W segmencie korporacyjnym marża ta wzrosła do 0,58 proc. z 029 proc., natomiast w detalicznym do 0,38 proc. z 0,12 proc.

Wyniki grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 2Q2023 konsensus różnica







PAP





Wynik odsetkowy 2 054,0 1 915,2 7,2%



Wynik z prowizji 534,3 532,5 0,3%



Koszty ogółem 850,6 855,8 -0,6%



Saldo rezerw -196,8 -124,0 58,7%



Wynik netto 1 099,4 1 017,2 8,1%





























2Q2023 2Q2022 różnica 1Q2023 różnica w mln zł



rdr

kdk











Wynik odsetkowy 2 054 1 899 8% 1860 10% Wynik z prowizji 534 519 3% 524 2% Koszty ogółem 851 1200 -29% 1005 -15% Saldo rezerw -197 -183 8% -88 123% Wynik netto 1 099 573 92% 909 21%

Cytowany w komunikacie prezes banku Brunon Bartkiewicz ocenił, że polska gospodarka przeszła przez punkt szczytowy inflacji, a niska dynamika wzrostu gospodarczego, która teraz właśnie się realizuje, przyspieszy pod koniec roku.

"Liczymy na to, że wspierać ją będą właśnie procesy inwestycyjne. Oczywiście w tej fazie cyklu koniunkturalnego zwiększa się niestety, choć jak dotychczas, w niewielkiej skali, grupa klientów, którzy potrzebują pewnych form restrukturyzacji, przesunięć spłat, czy rozmów na temat złamanych kowenantów w umowach dotyczących finansowania" - powiedział Bartkiewicz.

Koszty działania banku wyniosły 850,6 mln zł i były zgodne z konsensusem na poziomie 855,8 mln zł. Koszty spadły 29 proc. rdr 15 proc. kdk.

Na koniec czerwca 2023 roku należności kredytowe klientów detalicznych brutto wyniosły 63,9 mld zł. W ciągu I półrocza 2023 roku zaangażowanie kredytowe banku w stosunku do tej grupy klientów wzrosło o 0,1 proc.

Kredyty dla klientów bankowości korporacyjnej łącznie z leasingiem i faktoringiem wyniosły 94,2 mld zł, rosnąc od początku roku o 2 proc.

ING podało, że wzrost wolumenów w obszarze kredytów gotówkowych został zamortyzowany przez spadki portfela kredytów hipotecznych, co wiązało się z relatywnie niską (ale poprawiającą się) sprzedażą i wciąż obserwowanym podwyższonym zjawiskiem przedpłat tych kredytów.

W I półroczu 2023 roku bank sprzedał 3.028 mln zł kredytów hipotecznych, czyli o 39,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Bank udzielił pożyczek gotówkowych na łączną kwotę 2.239 mln zł, co oznacza wzrost o 9,9 proc. rdr.

W samym II kwartale bank udzielił 1.825 mln zł kredytów hipotecznych (spadek o 14 proc. rdr, wzrost 52 proc. kdk) i 1.287 mln zł pożyczek gotówkowych (wzrost o 23 proc. rdr i 35 proc. kdk)

99 proc. udzielonych kredytów hipotecznych w II kwartale oparta była o stałą stopę procentową. Od 26 czerwca ING Bank Śląski wznowił sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem. Kredyty te są oparte o wskaźnik referencyjny WIRON 1M Stopa Składana.

Bank podał, że w II kwartale pozyskał 61 tys. nowych klientów detalicznych i łącznie 149 tys. w I połowie 2023 roku.

ING Bank Śląski w II kwartale nie zawiązywał rezerw na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w CHF.

Na koniec II kwartału 2023 roku bank miał 3 tys. aktywnych kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF. Wskaźnik pokrycia rezerwami wynosi 89 proc.

Od 25 października 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku ING zawarł 640 ugód w ramach programu (na koniec lipca 2023 roku było ich 656).

Liczba spraw spornych w zakresie walutowych kredytów hipotecznych pod koniec II kwartału wzrosła do 1.214 z 1.121 kwartał wcześniej.

Łączny współczynnik wypłacalności wynosi 16,95 proc., a wartość współczynnika Tier 1 wyniosła 15,47 proc. (PAP Biznes)

