Z 83 do 55 mln zł. Zysk netto grupy BOŚ w I półroczu mocno w dół

Zysk netto grupy BOŚ w pierwszym półroczu 2023 roku spadł do 55,8 mln zł z 83,9 mln zł zysku osiągniętego rok wcześniej - poinformował bank w raporcie.

Bank podał, że znaczący wpływ na osiągnięty wynik miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w CHF, które w pierwszych sześciu miesiącach tego roku obciążyły rezultaty banku kwotą 161,8 mln zł (wobec niespełna 5 mln zł przed rokiem).

W samym II kwartale 2023 roku grupa BOŚ miała 1,2 mln zł straty netto, a wynik ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniósł 118,6 mln zł.

W pierwszym półroczu 2023 roku grupa BOŚ znacząco poprawiła wynik odsetkowy, który wyniósł 410,9 mln zł i był o 23,5 proc. wyższy od wypracowanego w pierwszej połowie 2022 roku. Był to najwyższy wyniki odsetkowy pierwszego półrocza w historii banku. Wzrost ten był rezultatem odbudowy marży odsetkowej na aktywach ogółem, która w omawianym okresie wzrosła do poziomu 3,8 proc. (wobec 3,6 proc. w całym 2022 roku).

Wynik z tytułu opłat i prowizji w pierwszym półroczu tego roku wyniósł natomiast 64 mln zł, co oznacza spadek o 6,7 proc. rdr. Bank podał, że spowodowany był on głównie niższymi przychodami z tytułu usług maklerskich, na co złożyły się: mniejsza aktywność inwestorów na GPW, a także dekoniunktura na rynku pierwotnym (tj. brak znaczących transakcji IPO).

Negatywny wpływ kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych został częściowo skompensowany poprawą wyniku odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. W pierwszym półroczu 2023 roku wynik ten był dodatni i wyniósł 6 mln zł (wobec -92,5 mln zł rok wcześniej), głównie dzięki rozwiązaniu części odpisów w portfelu korporacyjnym co było efektem zrealizowania rekordowych spłat pozyskanych w procesach windykacyjnych oraz procesach restrukturyzacyjnych, które łącznie wyniosły około 188 mln zł.

BOŚ poinformował, że orzeczenie TSUE z 15 czerwca 2023 roku w sprawie C-520/21 nie ma bezpośrednio negatywnego skutku na ryzyko prawne, ponieważ bank nie ujmował w wyliczeniu skutków ryzyka prawnego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

W I półroczu 2023 roku bank obserwował wzrost liczby pozwów sądowych zgłaszanych przez klientów. Łączna ilość spraw sądowych na 30 czerwca 2023 roku wyniosła 1.154, a w I półroczu 2023 roku przyrost ten wyniósł 235.

Bank Ochrony Środowiska podał, że kontynuuje, uruchomiony pod koniec stycznia 2022 roku, program ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, a liczba pozyskanych wniosków o zawarcie ugody zwiększa się. W pierwszym półroczu 2023 roku było to 299 wniosków, podczas gdy w drugim półroczu 2022 roku do banku wpłynęło takich wniosków 186.

Do 30 czerwca 2023 roku do banku wpłynęło 1.097 wniosków o zawarcie ugody dotyczących walutowych kredytów hipotecznych. Podpisano 445 ugód.

Łączna wartość udzielonych przez BOŚ kredytów i pożyczek w pierwszej połowie 2023 roku przekroczyła 1,9 mld zł i była o 1,7 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponad 45 proc. nowej sprzedaży stanowiły kredyty proekologiczne, głównie skierowane do klientów instytucjonalnych. Na koniec czerwca br. udział kredytów proekologicznych w saldzie kredytów ogółem wyniósł 41,9 proc. wobec 40,8 proc. na koniec 2022 roku.

Szybsze tempo wzrostu dochodów wobec kosztów przekłada się na poprawę wskaźnika C/I (koszty/dochody), który w pierwszym półroczu 2023 roku wyniósł 48 proc. (przy założeniu równomiernego rozłożenia w całym roku kosztów jednorazowej składki na BFG) wobec 52,9 proc. w 2022 roku. Poziom wskaźnika C/I jest tym samym zgodny z celem określonym w strategii grupy BOŚ, która zakłada, że na koniec 2023 roku wskaźnik ten będzie poniżej 52 proc.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 16,1 proc., a współczynnik kapitału Tier I 15,48 proc. (PAP Biznes)

