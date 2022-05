Grupa BOŚ podała wyniki za I kw. 2022 r.

fot. Marek Wiśniewski / / FORUM

Zysk netto grupy BOŚ w I kwartale 2022 roku wzrósł do 23,4 mln zł z 2,1 mln zł zysku osiągniętego rok wcześniej - poinformował bank w raporcie.

W I kwartale wynik odsetkowy wyniósł 140 mln zł, czyli wzrósł 60 proc. rdr, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 38,5 mln zł, rosnąc 7 proc. rdr.

Marża odsetkowa wynosi 2,7 proc.

Ogólne koszty administracyjne wyniosły 125,6 mln zł, co oznacza wzrost o 21 proc. rdr.

W ogólnych kosztach została uwzględniona cała ustalona przez BFG roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2022 rok w wysokości 21,9 mln zł wobec 15,7 mln zł za 2021 rok. Łącznie składki na BFG wliczone w ciężar kosztów I kwartału 2021 roku wynoszą 27,1 mln zł wobec 18,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Rezerwy w I kwartale były na poziomie 24,9 mln zł, czyli spadły 36 proc. rdr, głównie z powodu niższych odpisów w pionie klientów instytucjonalnych.

Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły 1 mln zł.

Łączna wartość rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne wynosi 477,9 mln zł.

Bank uruchomił program ugód ws. kredytów CHF pod koniec stycznia 2022 roku. Do końca I kwartału 2022 roku do BOŚ Banku wpłynęło 443 wniosków o ugody dotyczących walutowych kredytów hipotecznych. Saldo do spłaty tych kredytów wyniosło 79,1 mln zł.

Poniżej skonsolidowane wyniki BOŚ Banku w I kwartale w porównaniu do wyników osiągniętych rok wcześniej.

w mln zł I kw 2022 I kw 2021 różnica rdr Wynik odsetkowy 140,0 87,5 60% Wynik z prowizji 38,5 36,0 7% Koszty ogółem 125,6 103,4 21% Saldo rezerw -24,9 -38,9 -36% Wynik netto 23,4 2,1 1003%

Suma bilansowa grupy pod koniec marca 2022 roku wyniosła 20.371,1 mln zł i była niższa o 1 proc. w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2021 roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 14,03 proc. (PAP Biznes)

