Zysk netto banków między styczniem a kwietniem wzrósł o 84 proc. rdr

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień 2021 roku wyniósł 4,35 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 84 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

W samym kwietniu zysk netto wyniósł 2,44 mld zł, co oznacza wzrost o 136 proc. rdr.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do kwietnia 2021 roku wyniosły 22,8 mld zł, co oznacza spadek o 0,6 proc. rok do roku.

Wynik odsetkowy w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2021 roku wyniósł 14,42 mld zł, czyli spadł 13,8 proc., natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 5,41 mld zł, rosnąc o 14,7 proc.

Koszty administracyjne były na poziomie 12,1 mld zł, o 5,2 proc. mniej niż przed rokiem. Koszty pracownicze spadły o 1 proc., natomiast pozostałe koszty administracyjne - o 9 proc.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 2,28 mld zł, spadając rdr o 46 proc.

Wyniki sektora bankowego według danych NBP (w mln zł) I-IV 2021 I-IV 2020 zmiana Przychody odsetkowe 15 771 21 726 -27,4% Koszty odsetkowe 1 349 4 993 -73,0% Przychody z tytułu opłat i prowizji 6 851 6 234 9,9% Koszty z tytułu opłat i prowizji 1 444 1 519 -4,9% Koszty administracyjne 12 145 12 814 -5,2% Odpisy 2 276 4 222 -46,1% Zysk netto 4 346 2 364 83,8%

(PAP Biznes)

seb/ asa/