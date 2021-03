Zysk netto Ten Square Games w IV kw. wyniósł 31,9 mln zł

Ten Square Games

Ten Square Games wypracowało w czwartym kwartale 31,9 mln zł zysku netto, był on o 8,4 proc. niższy rok do roku. Spółka informowała w ubiegłym tygodniu o korekcie wyników, przez co zysk netto jest nieporównywalny z konsensusem PAP Biznes.

Konsensus PAP Biznes zakładał wypracowanie 65,4 mln zł. Po publikacji konsensusu Ten Square Games poinformował o korekcie, która obniża przychody producenta gier w 2020 roku o 43,2 mln zł, a zysk operacyjny o 30,2 mln zł. Korekta wynika z nowego sposobu rozpoznania w czasie przychodów za ubiegły rok.

Łącznie w ubiegłym roku spółka wypracowała 151,6 mln zł zysku netto, o 98 proc. więcej niż w 2019 roku. Wynik 2020 roku, poza zmianą sposobu rozpoznawania przychodów, obciążyły m.in. koszty programu motywacyjnego dla prezesa Macieja Zużałka, które wyniosły łącznie 18,1 mln zł.

Przychody spółki w czwartym kwartale 2020 roku, według wyliczeń PAP Biznes, wyniosły 134,3 mln zł i były zbliżone do wcześniejszych szacunków firmy, pomniejszonych o 43,2 mln zł wynikające z korekty.

Zysk operacyjny wyniósł 38,3 mln zł i był o 11 proc. wyższy rok do roku, pomimo korekty, która obniżyła wynik. Średnia prognoz analityków, przez podaniem informacji o korekcie, wynosiła 71,5 mln zł. Wynik EBITDA sięgnął 39,2 mln zł, co oznacza wzrost o 12,7 proc. rok do roku.

Wydatki marketingowe Ten Square Games spadły w czwartym kwartale do 32,3 mln zł z 40,4 mln zł w trzecim kwartale. Wydatki we flagowej grze "Fishing Clash" wyniosły 23,1 mln zł i były o około 31 proc. niższe niż w poprzednim kwartale. Marketing nowej gry "Hunting Clash" kosztował w czwartym kwartale 7,9 mln zł, o 3,5 mln zł więcej niż w trzecim kwartale.

Jak podano w raporcie, w styczniu płatności od graczy we flagowej grze studia, "Fishing Clash", wyniosły ok. 48,2 mln zł, a w lutym spadły do 39,3 mln zł. W grudniu 2019 roku przychody wyniosły 48,9 mln zł. Wydatki marketingowe w "Fishing Clash" w styczniu wzrosły do 8,3 mln zł, z 6,8 mln zł w grudniu 2020 roku, a w lutym spadły do 6,7 mln zł.

Płatności od graczy nowego tytułu "Hunting Clash" wzrosły w styczniu do ok. 7,2 mln zł z prawie 5 mln zł w grudniu 2020 roku, a w lutym zwiększyły się do ok. 8,5 mln zł - wynika z wykresu zaprezentowanego przez spółkę. Marketing gry kosztował w styczniu ok. 4,5 mln zł, a w lutym ponad 5 mln zł, podczas gdy w grudniu było to mniej niż 3 mln zł. (PAP Biznes)

