Zysk netto Ten Square Games w III kw. wyniósł 58,3 mln zł, zgodnie z konsensusem

Ten Square Games wypracowało w trzecim kwartale 58,3 mln zł zysku netto, o 225 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 58,3 mln zł.

Przychody wyniosły 179,3 mln zł wobec 67,7 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku. Sprzedaż była zbliżona do wcześniejszych szacunków spółki. W trzecim kwartale przychody największej gry Ten Square Games, "Fishing Clash" wynosiły 164,3 mln zł.

Wynik EBITDA sięgnął 67,3 mln zł, co oznacza wzrost o 205 proc. rok do roku. EBITDA była o 2,6 proc. wyższa od średniej prognoz biur maklerskich. Skorygowany wynik wzrósł rok do roku o 232 proc., do 73,3 mln zł - firma poniosła w trzecim kwartale, zgodnie z zapowiedziami, ok. 6 mln zł niegotówkowych kosztów związanych z programem motywacyjnym dla prezesa Macieja Zużałka.

Wyniki Ten Square Games w trzecim kwartale 2020 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł) 3Q2020 wyniki kons. różnica rdr kdk YTD 2020 rdr















Przychody 179,3 177,7 0,9% 165,0% 5,7% 443,9 172,6% EBITDA 67,3 65,6 2,6% 204,5% 122,8% 135,7 166,2% EBIT 66,5 64,1 3,7% 205,2% 126,1% 133,5 165,8% zysk netto j.d. 58,8 58,3 0,9% 224,9% 129,7% 119,7 188,0%















marża EBITDA 37,5% 37,1% 0,42 4,87 19,73 30,57% -0,74 marża EBIT 37,1% 36,2% 0,90 4,88 19,74 30,07% -0,77 marża netto 32,8% 33,0% -0,22 6,04 17,70 26,97% 1,44

Z wykresu zaprezentowanego w raporcie wynika, że w październiku płatności od graczy we flagowej grze studia, "Fishing Clash", wyniosły ok. 56 mln zł, a wydatki marketingowe na pozyskiwanie graczy w "Fishing Clash" sięgnęły ok. 10 mln zł.

Wydatki marketingowe Ten Square Games spadły w trzecim kwartale do 40,4 mln zł z 72,8 mln zł w drugim kwartale 2020 roku. Wydatki we flagowej grze "Fishing Clash" wyniosły 33,4 mln zł i były ponad dwukrotnie niższe niż kwartał wcześniej. Do 6,4 mln zł z 1,8 mln zł wzrosty nakłady na nowe tytuły.

Spośród trzech nowych gier Ten Square Games, które w ostatnich miesiącach trafiły na rynek, najlepsze rezultaty w zakresie zaangażowania użytkowników oraz generowania przychodów wykazała gra "Hunting Clash", która wypracowała w III kw. przychody w kwocie 3,4 mln zł. Podjęto decyzję o dalszym intensywnym rozwijaniu tej gry w długiej perspektywie czasowej i inwestowaniu w pozyskiwanie użytkowników.

"Skupiamy się obecnie na dalszym ulepszaniu i skalowaniu gry 'Hunting Clash', która osiągnęła obiecujące na tym etapie rozwoju wyniki, w niektórych parametrach zbliżone do 'Fishing Clash' w momencie startu" - napisał, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Maciej Zużałek.

"Na dziś mamy pięć projektów w fazie live, jeden w zaawansowanej produkcji i dodatkowo kilka na wczesnym etapie rozwoju" - dodał.

Jednocześnie wyniki pozostałych dwóch nowych gier - "Flip This House" i "Solitales" - okazały się słabsze niż oczekiwano, w związku z czym Ten Square Games podjęło decyzję o zaprzestaniu ich rozwijania.

"Obie gry będą utrzymywane w najbliższej przyszłości, przy niskich nakładach osobowych. Oznacza to wstrzymanie prac nad nową zawartością i przesunięcie tworzących te gry zespołów do nowych, bardziej perspektywicznych projektów. Gry w dalszym ciągu są dostępne dla graczy w sklepach Google i Apple i mogą generować przychody" - napisano w raporcie.

W komunikacie prasowym spółka poinformowała, że planuje otwarcie nowego studia w Berlinie. (PAP Biznes)

