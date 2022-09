Zysk netto Suneksu w I półr. 2022 r. wzrósł do 14,36 mln zł

/ Sunex

Sunex w pierwszym półroczu 2022 r. wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 14,36 mln zł, w porównaniu do 3,18 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Przychody wzrosły do 125,7 mln zł z 56,1 mln zł, a zysk operacyjny do 19,3 mln zł z 4,6 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. Kurs spółki zyskiwał o godz. 9.35 ok. 1,2 proc.

EBITDA w pierwszym półroczu 2022 r. wzrosła rdr o 234,5 proc. do 21,3 mln zł.

Jak podano w raporcie, podobnie jak w ubiegłych okresach sprawozdawczych, spółka realizuje większy udział przychodów pochodzący z rynków zagranicznych, w tym głównie z rynku niemieckiego. W pierwszym półroczu 2022 przychody ze sprzedaży zagranicznej osiągnęły wartość ok. 81,6 mln zł, stanowiąc 65 proc. udziału sprzedaży ogółem.

"Rynki zagraniczne, a w szczególności rynek niemiecki jest niezmiennie traktowany przez spółkę jako rynek strategiczny. 80 proc. produkcji jest skierowana do klientów w krajach niemieckojęzycznych. (...) Z uwagi na nowe perspektywy dotyczące rynku polskiego związane zarówno z ogólnounijnymi założeniami i celami polityki klimatyczno-energetycznej oraz dyrektywami unijnymi i związanym z tym znaczącym wzrostem zainteresowaniem instalacjami OZE, spółka zamierza kontynuować wzmocnienie udziału i wartości sprzedaży krajowej przy jednoczesnym utrzymaniu niezmiennego trendu wzrostowego sprzedaży na rynkach zagranicznych" - napisano.

Sunex powstał w 2002 r. i jest producentem rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Oferuje m. in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, systemy montażowe, systemy połączeniowe, zasobniki, grupy pompowe, stacje wymiany ciepła, regulatory solarne. (PAP Biznes)

