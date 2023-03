Najlepsza stopa zwrotu z akcji na GPW w tym roku. Sfinks z pierwszym rocznym zyskiem od pięciu lat

Według wstępnych szacunków zarządzająca restauracjami SPHINX, Piwiarnia i Chłopskie Jadło, notowana na GPW spółka Sfinks odnotowała pierwszy od 2016 r. zysk netto. Biznes, który był już na skraju bankructwa, zaczyna powoli wychodzić na prostą, a stopa zwrotu z ceny akcji jest najlepszą na GPW w bieżącym roku.

/ Sfinks

Sfinks Polska szacuje jednostkowy zysk netto w IV kw. 2022 r. na 5,5 mln zł wobec 11,2 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wzrosły do 26,5 mln zł z 21,6 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży szacowany jest w czwartym kwartale 2022 r. na 7,5 mln zł wobec 6,8 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

Jak podano, na jednostkowy wynik netto Sfinksa za czwarty kwartał w największym stopniu wpłynęły dwa elementy – zmniejszenie odpisów z tytułu utraty wartości majątku oraz należności o kwotę 2,8 mln zł i wzrost aktywa na podatek dochodowy o kwotę 2,3 mln zł. Nawet przy pominięciu tych czynników spółka wypracowała zysk na poziomie netto.

Kurs akcji zareagował mocnymi wzrostami i po godz. 10.40 rósł o blisko 15 proc., ale od początku roku cena akcji poszybowała do góry już o ok. 200 proc. i daje obecnie największą stopę zwrotu z wszystkich walorów notowanych na rynku głównym. Co więcej, po informacjach z początku marca o dwucyfrowym wzroście sprzedaży w lutym w nieco ponad miesiąc kurs wzrósł o 305,2 proc. do szczytu z 8 marca na poziomie 1,63 zł, kiedy był najwyżej od 2018 r.

"W naszej ocenie, o ile wzrosty przychodów stanowią naturalny efekt inflacji krajowej i ich wyższych wartości należało się spodziewać, to zdecydowanie pozytywnym sygnałem płynącym ze spółki jest dyscyplina kosztowa (szczególnie w kategorii kosztów ogólnego zarządu) umożliwiająca wypracowanie dodatniego wyniku netto. Prawdopodobnie te dwa czynniki odpowiadają za bezprecedensowe wzrosty notowań Sfinksa, jakie pojawiły się w ostatnim miesiącu" - napisał Łukasz Bryl z DM BPS.

"Wyniki sprzedażowe i operacyjne w ostatnim kwartale roku 2022 wykazały solidny trend rosnący. Sprzedaż rok do roku zwiększyła się o 22 proc., chociaż czwarty kwartał sezonowo jest najtrudniejszy dla gastronomii. Jednocześnie mimo presji kosztowej wypracowaliśmy za ten okres zysk brutto na sprzedaży wyższy o 12 proc. rdr. Utrzymaliśmy też na zbliżonym poziomie koszty ogólnego zarządu" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Sylwester Cacek.

"Te pozytywne tendencje sprzedażowe zostały przez spółkę utrzymane także w dwóch pierwszych miesiącach 2023 r., co miało m.in. wpływ na decyzję o utworzeniu aktywa podatkowego za 2022 r. oraz zmniejszenie rezerw, a w konsekwencji przełożyło się też na wynik netto kwartału. (...) Na wynik netto kwartału miały znaczący wpływ zdarzenia jednorazowe, jednak nie wystąpiłyby one, gdyby nie istotne pozytywne trendy w naszej działalności operacyjnej, czyli zwiększenie wyników sprzedażowych i rentowności restauracji. W rezultacie możemy rozwiązywać rezerwy, które zawiązaliśmy w złych czasach" - dodał.

Przychody w całym 2022 r. wzrosły do 98,6 mln zł z 60,7 mln zł w 2021 r., a zysk brutto na sprzedaży do 25,9 mln zł z 14,3 mln zł przed rokiem. Jednostkowy zysk netto szacowany jest na 17,3 mln zł wobec 19,6 mln zł straty rok wcześniej. To pierwszy roczny zysk netto wypracowany przez spółkę od 2016 r.

W międzyczasie spółka wygenerowała skumulowane straty netto na poziomie ok. 112 mln zł. Według ostatniego pełnego raportu okresowego za trzy kwartały 2022 r. spółka miała ujemne kapitały własne, a zobowiązania sięgały 196,7 mln zł wobec aktywów na poziomie 118,3 mln zł.

Wsród największych wierzycieli są m.in. kontrolowany przez władzę Bank Ochorny Środowiska, a w pandemicznym okresie w pomoc zaaranżowała się także państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu. W efekcie ustalono plan układowy, który zakładał umorzenie części pożyczek i emisję akcji obejmowanych za wierzytelności. Akcje zostały obejmowane po 1 zł według wartości nominalnej, jednak ponad 2,2 mln akcji jest imiennych i nie uczestniczy w obrocie.

Uprawomocnienie się układu z wierzycielami miało wpływ na tegoroczny wynik, zazncza spółka. Dodatni wpływ na wynik netto spółka określiła we wcześniejszych raportach łącznie jako 26,3 mln zł.

Grupa Sfinks Polska zarządza 115 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 69 restauracji SPHINX, 39 pubami Piwiarnia, 5 restauracjami Chłopskie Jadło i 2 lokalami The Burgers. Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne tylko w dowozie takie jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce - informuje komunikat.

Pełny raport roczny spółki ma zostać opublikowany 27 kwietnia.