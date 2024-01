Zysk netto Santander Bank Polska poniżej oczekiwań, ale i tak lepszy rdr

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2023 roku wzrósł do 980,1 mln zł z 903,3 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych wynikach. Wynik okazał 3,6 proc. niższy od oczekiwań rynku na poziomie 1.017 mln zł.

fot. Anelovski / / Shutterstock

Oczekiwania 9 biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za czwarty kwartał, wahały się od 883,3 mln zł do 1.130 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale 2023 roku wzrósł 8,5 proc. rdr i spadł 35,9 proc. kdk.

W całym 2023 roku zysk netto grupy Santander Bank Polska wyniósł 4,8 mld zł, podczas gdy w 2022 roku był na poziomie 2,8 mld zł.

Wyniki banku w ostatnim kwartale 2023 roku obciążyły koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych w wysokości 1,01 mld zł.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale 2023 roku wyniósł 3.427,9 mln zł i okazał się 1,3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 3.384,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 3.244 - 3.455 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 21 proc. rdr i 1 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto za IV kwartał 2023 roku (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 5,38 proc. czyli była stabilna przez cały rok. (w III kw. była na poziomie 5,37 proc.)

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 710,1 mln zł i był 4,2 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 681,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 670 mln zł do 707 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 15 proc. rdr i 6,5 proc. kdk.

Bank podał, że w ujęciu kwartalnym dobre wyniki odnotował w opłatach za zarządzanie aktywami (+57 proc. kdk) i z działalności maklerskiej (+30 proc. kdk). Prowizje za prowadzenie kont wzrosły 2 proc. kdk, ubezpieczeniowe o 2 proc. kdk, a leasingowe o 35 proc. kdk.

Dochody ogółem grupy w 2023 roku wyniosły 16 mld zł i wzrosły o 29 proc. rdr.

Bank podał, że jego dochody z pozostałej działalności były pod wpływem podjętych działań zmierzających do ugodowych rozwiązań z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne w walutach obcych. W 2023 roku zaksięgował (w pozycji wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie) 330 mln zł, a w samym IV kw. 2023 roku 24 mln zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 255,2 mln zł, czyli były 19 proc. niższe od konsensusu. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 315,2 mln zł w przedziale oczekiwań od 242 mln zł do 358 mln zł. Rezerwy spadły 21 proc. rdr i 16 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszt ryzyka kredytowego w IV kwartale spadł do 0,72 proc. z 0,77 proc. w III kwartale.

Koszty operacyjne banku sięgnęły 1.167,1 mln zł i były 2,9 proc. wyższe od średniej prognoz analityków (1.134,4 mln zł). Koszty wzrosły 26 proc. rdr i 8 proc. kdk.

Koszty ogółem w 2023 roku wyniosły 4,7 mld zł i nieznacznie wzrosły o 0,4 proc. rdr, co było między innymi skutkiem niższego obciążenia BFG (175 mln zł w 2023 roku w porównaniu do 265 mln zł w 2022 roku), a także zaksięgowania opłaty na SOBK w 2022 roku w kwocie 446 mln zł.

Koszty pracownicze wzrosły o 26 proc. rdr. Wskaźnik C/I grupy był w 2023 roku na poziomie 29,5 proc. roku wobec 37,9 proc. w 2022 roku.

Poniżej przedstawiamy wstępne, niezaudytowane wyniki grupy Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 4Q2023 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 3 427,9 3 384,6 1,3% Wynik z prowizji 710,1 681,6 4,2% Koszty ogółem 1 167,1 1 134,4 2,9% Saldo rezerw -255,2 -315,2 -19,0% Zysk netto 980,1 1 017,0 -3,6% 4Q2023 4Q2022 różnica 3Q2023 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 3428 2 833 21,0% 3 396 1,0% Wynik z prowizji 710 619 14,7% 667 6,5% Koszty ogółem 1167 929 25,6% 1 083 7,8% Saldo rezerw -255 -324 -21,2% -304 -16,0% Zysk netto 980 903 8,5% 1 529 -35,9%





seb/ ana/