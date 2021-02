Zysk netto Santander Bank Polska w IV kw. wyniósł 81,5 mln zł; poniżej oczekiwań

fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

Zysk netto Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2020 roku spadł do 81,5 mln zł z 507 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych, niezaudytowanych danych. Zysk banku był o 45,1 proc. niższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 148,6 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za czwarty kwartał, wahały się od 102,7 mln zł do 270 mln zł.

W całym 2020 roku zysk netto grupy Santander Bank Polska wyniósł 1,04 mld zł, czyli spadł o 51,5 proc.

Wyniki grupy Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 4Q2020 konsensus różnica







PAP





Wynik odsetkowy 1 410,7 1 406,1 0,3%



Wynik z prowizji 569,3 559,3 1,8%



Koszty ogółem 993,0 988,3 0,5%



Saldo rezerw -456,7 -458,2 -0,3%



Zysk netto 81,5 148,6 -45,1%

















4Q2020 4Q2019 różnica 3Q2020 różnica w mln zł



rdr

kdk











Wynik odsetkowy 1 411 1 647 -14,3% 1 383 2,0% Wynik z prowizji 569 542 5,1% 553 3,0% Koszty ogółem 993 928 7,0% 875 13,4% Saldo rezerw -457 -264 73,3% -359 27,2% Zysk netto 82 507 -83,9% 480 -83,0%

Bank podał, że wpływ na pogorszenie wyników miało między innymi zwiększenie do 322 mln zł rezerwy na zobowiązania sporne i inne aktywa (w tym większość dotyczyła roszczeń związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi), utworzenie dodatkowego odpisu związanego z COVID-19 w wysokości 121 mln zł, czy zawiązanie rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia (154 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w IV kwartale 2020 roku 456,7 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami rynku, który zakładał 458,2 mln zł odpisów w przedziale oczekiwań od 422,7 mln zł do 484 mln zł. Odpisy wzrosły 73 proc. rdr i 27 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego w IV kwartale wyniósł 1,21 proc., podczas gdy w III kwartale był na poziomie 1,07 proc.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 1.410,7 mln zł i również okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.406,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.382 - 1.439 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 14 proc. rdr i wzrósł 2 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa netto za IV kwartał 2020 roku wyniosła 2,66 proc. i była na tym samym poziomie co w III kwartale 2020 roku.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 569,3 mln zł i był nieznacznie, 2 proc., powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 559,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 547,2 mln zł do 577,9 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 5 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Koszty banku w IV kwartale wyniosły 993 mln zł i były zgodne z rynkowymi oczekiwaniami (988,3 mln zł).

Bank podał, że zawiązał rezerwę na ryzyko prawne dotyczące kredytów hipotecznych w walutach obcych w kwocie 209 mln zł i na ryzyko prawne związane ze zwrotem części opłat z tytułu kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed terminem w kwocie 69 mln zł. Obie te rezerwy zwiększyły pozostałe koszty operacyjne.

Bank odnotował pozytywną zmianę wartości godziwej akcji VISA Inc. w IV kwartale w wysokości 18 mln zł.

Wskaźnik C/I grupy był w 2020 roku na poziomie 51,9 proc. wobec 47,2 proc. w 2019 roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 20,04 proc., a CET1 18,01 proc. (PAP Biznes)

