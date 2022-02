Santander Bank Polska pochwalił się zyskiem za IV kw. 2021 roku

fot. Bartomiej Kudowicz / / FORUM

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2021 roku wzrósł do 193,6 mln zł z 81,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych danych. Analitycy oczekiwali, że zysk wyniesie 188,7 mln zł.

Oczekiwania 8 biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za czwarty kwartał, wahały się od 19,6 mln zł do 245 mln zł. Mediana dla tej pozycji wynosiła 212,8 mln zł.

Wyniki banku w ostatnim kwartale 2021 roku obciążyły rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych. Bank informował wcześniej, że ich wpływ na wynik przed opodatkowaniem wyniesie 561 mln zł.

W całym 2021 roku zysk netto grupy Santander Bank Polska wyniósł 1,11 mld zł, czyli wzrósł 7 proc. rdr.

Bank podał, że najsilniejszy wpływ na wyniki grupy za 2021 r. miała kształtująca się linia orzecznicza w sprawach związanych z kredytami hipotecznymi w walutach obcych, która coraz bardziej motywowała kredytobiorców do sądowego rozstrzygania kwestii spornych.

Napływ nowych spraw sądowych oraz zmiana szacunków prawdopodobieństwa rozstrzygnięć negatywnych spowodowały zwiększenie rezerw na sprawy sporne i inne aktywa oraz ryzyko prawne o 989,3 mln zł rdr do do 1,47 mld zł.

Wynik odsetkowy banku wyniósł 1.730,5 mln zł i okazał się 6 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.631,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.530,5 - 1.718,9 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 23 proc. rdr i 20 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu kwartalnym) w IV kwartale 2021 r. wyniosła 3,07 proc. czyli wzrosła o 43 pb w porównaniu z poprzednim kwartałem. Marża odsetkowa netto za 2021 rok wynosi 2,71 proc.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 640,9 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 637,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 611 mln zł do 654 mln zł). Wynik ten wzrósł 13 proc. rdr i 1 proc. kdk. Bank podał, że zanotował dobre wyniki w opłatach za rachunki i przelewy (+27 proc. rdr) i dystrybucyjnych (+39 proc. rdr), w prowizjach za zarządzanie aktywami (+19 proc. rdr) i w prowizjach kartowych (+18 proc. rdr).

W IV kwartale 2021 zmiana wartości godziwej akcji Visa wyniosła -3 mln zł.

Dochody ogółem grupy w 2021 r. wyniosły 9,2 mld zł i były wyższe rdr o 6,5 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 273,7 mln zł, czyli były 6 proc. niższe od konsensusu. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 290,2 mln zł w przedziale oczekiwań od 243 mln zł do 307 mln zł. Odpisy spadły 4 proc. rdr i wzrosły 22 proc. kdk.

Koszt ryzyka kredytowego w ostatnim kwartale 2021 roku spadł do 0,76 proc. z 0,89 proc. w III kwartale.

Koszty operacyjne banku sięgnęły 976,7 mln zł i były 4 proc. wyższe od średniej prognoz analityków (939,7 mln zł).

Wskaźnik C/I grupy w 2021 roku był poziomie 59,6 proc. wobec 51,9 proc. w 2020 r.

Należności brutto od klientów wyniosły 154,1 mld zł zł i zwiększyły się o 3,9 proc. rdr za sprawą wzrostu m.in. portfela kredytów dla klientów indywidualnych o 4,3 proc. do 84,9 mld zł i portfela należności z tytułu leasingu finansowego o 11,8 proc. rdr do 10,9 mld zł dzięki wysokiej sprzedaży zarówno w segmencie pojazdów, jak i maszyn i urządzeń.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w IV kwartale 2021 roku wyniosła 3,2 mld zł, a gotówkowych 2 mld zł. Sprzedaży kredytów hipotecznych wzrosła o 152 proc. rdr, a kredytów gotówkowych o 49 proc. Sprzedaż w porównaniu do III kwartału 2021 roku wzrosła o 13 proc. dla kredytów hipotecznych i o 3 proc. dla kredytów gotówkowych.

Łączny współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 18,58 proc., a współczynnik kapitału Tier I wyniósł 16,6 proc.

Wyniki grupy Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 4Q2021 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 1 730,5 1 631,9 6,0% Wynik z prowizji 640,9 637,7 0,5% Koszty ogółem 976,7 939,7 3,9% Saldo rezerw -273,7 -290,2 -5,7% Zysk netto 193,6 188,7 2,6% 4Q2021 4Q2020 różnica 3Q2021 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 1 731 1 411 22,7% 1 444 19,8% Wynik z prowizji 641 569 12,6% 635 1,0% Koszty ogółem 977 993 -1,6% 880 11,0% Saldo rezerw -274 -457 -40,1% -224 22,4% Zysk netto 194 82 137,4% 544 -64,4%

