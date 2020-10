Zysk netto Santander Bank Polska w III kw. powyżej oczekiwań

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

Zysk netto Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 479,8 mln zł z 695,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był o 57,2 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 305 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za trzeci kwartał, wahały się od 225 mln zł do 399 mln zł.

Zysk netto spadł 31 proc. rdr i wzrósł 57 proc. kdk.

Po pierwszym trzech kwartałach 2020 roku zysk netto grupy Santander Bank Polska wynosi 955,6 mln zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 358,9 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem 19,5 proc. wyższych odpisów na poziomie 446 mln zł w przedziale oczekiwań 354,7 mln zł do 574 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.382,7 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.379 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.320,3 - 1.403,3 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 19 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 552,7 mln zł i był 6 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 520 mln zł (oczekiwania wahały się od 503 mln zł do 535,9 mln zł). Wynik ten wzrósł 1,6 proc. rdr i 12,4 proc. kdk.

Koszty banku w III kwartale wyniosły 875,4 mln zł i były zgodne z rynkowymi oczekiwaniami (877 mln zł).

Pod koniec III kwartału grupa została pozwana w 3.471 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty CHF o wartości przedmiotu sporu 667,4 mln zł, w tym znajdują się 2 pozwy zbiorowe. Pod koniec II kwartału było to 2.782 postępowania, a wartość przedmiotu sporu wynosiła 519,3 mln zł.

Pod koniec III kwartału grupa miała utworzone rezerwy na sprawy sporne związane z pozwami dotyczącymi klauzul umownych dla umów kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych wyrażonych w walutach obcych w kwocie 137,6 mln zł.

Grupa utworzyła rezerwy portfelowe na ryzyko prawne w łącznej kwocie 256,2 mln zł w związku ze zwiększoną liczbą spraw spornych dotyczących klauzul umownych dla umów kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych wyrażonych w walutach obcych. Rezerwa ta w banku wynosi 190 mln zł, a w Santander Consumer Bank 66,2 mln zł.

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 3Q2020 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 1 382,7 1 379 0,2% Wynik z prowizji 552,7 520 6,4% Koszty ogółem 875,4 877 -0,2% Saldo rezerw -358,9 -446 -19,5% Zysk netto 479,8 305 57,2% 3Q2020 3Q2019 różnica 2Q2020 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 1 383 1 701 -18,7% 1 458 -5,2% Wynik z prowizji 553 544 1,6% 492 12,4% Koszty ogółem 875 947 -7,6% 814 7,6% Saldo rezerw -359 -337 6,5% -481 -25,4% Zysk netto 480 626 -23,3% 305 57,4%

