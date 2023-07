Santander Bank Polska prawie podwoił zyski rdr

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do 1.130,2 mln zł z 656,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 9 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 1.038,1 mln zł.

fot. Alf Ribeiro / / Shutterstock

Oczekiwania 7 biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za drugi kwartał, wahały się od 949,6 mln zł do 1.134 mln zł.

Zysk netto w II kwartale 2023 roku wzrósł 72 proc. rdr i spadł 5 proc. kdk.

W I połowie 2023 roku zysk netto wyniósł 2,32 mld zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1,62 mld zł.

Wyniki banku w II kwartale obciążyły koszty z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych, które wyniosły 728,9 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 3.200,2 mln zł i okazał się 1,6 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 3.149,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 3.107,5 - 3.185,1 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 9 proc. rdr i 3,5 proc. kdk.

W I połowie 2023 r. skumulowana marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu narastającym) wyniosła 5,38 proc. wobec 4,63 proc. w tym samym okresie 2022 r.

Kwartalna marża odsetkowa netto zmniejszyła się nieznacznie kdk z 5,4 proc. w I kwartale 2023 r. do 5,37 proc. w II kwartale 2023 r.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 677,6 mln zł i był 2 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 664,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 642,5 mln zł do 678 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 9,2 proc. rdr i 2,3 proc. kdk.

Koszty dobrowolnych ugód zawieranych z klientami w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych w CHF w I połowie 2023 r. wyniosły 267,5 mln zł wobec 40,8 mln zł w I połowie 2022 r.

Bank podał, że do 30 czerwca 2023 r. zawarto łącznie 7.374 takie ugody (4.337 w I półroczu), zarówno na etapie przedsądowym, jak i po zakończeniu spraw spornych. Santander poinformował, że ugody przez niego oferowane uwzględniają zarówno elementy konwersji zaproponowane przez przewodniczącego KNF w 2020 r., jak i warunki własne banku.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 357,6 mln zł, czyli były 13 proc. wyższe od konsensusu. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 317,1 mln zł w przedziale oczekiwań od 282 mln zł do 349 mln zł.

W I połowie 2023 r. obciążenie odpisami wyniosło 590,2 mln zł. Bank podał, że dokonał półrocznego przeglądu parametrów rezerw oraz korekt zarządczych skutkujących obciążeniem z tytułu dowiązań w kwocie 56,4 mln zł. W okresie tym doszło do sprzedaży wierzytelności kredytowych Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank o łącznej wartości 897,4 mln zł z zyskiem brutto w wysokości 109,8 mln zł.

W I połowie 2023 r. koszt ryzyka kredytowego w grupie Santander Bank Polska wyniósł 0,80 proc. wobec 0,48 proc. rok wcześniej.

Koszty ogółem w II kwartale wyniosły 1.030 mln zł, czyli były 2 proc. niższe od oczekiwań. Koszty spadły 21 proc. rdr i 16 proc. kdk.

Przy wzroście całkowitych dochodów o 16,7 proc. oraz spadku całkowitej bazy kosztowej o 8,6 proc. wskaźnik określający relację kosztów do dochodów wyniósł 30,4 proc. w I połowie 2023 r. wobec 38,9 proc. w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 20,77 proc., a współczynnik kapitału Tier I 19,21 proc.

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Santander Bank Polska w drugim kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 2Q2023 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 3 200 3 149,2 1,6% Wynik z prowizji 678 664,4 2,0% Koszty ogółem 1 030,3 1 050,0 -1,9% Saldo rezerw -357,6 -317,1 12,8% Zysk netto 1 130,2 1 038,1 8,9% 2Q2023 2Q2022 różnica 1Q2023 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 3200 2 935 9,0% 3 092 3,5% Wynik z prowizji 678 621 9,2% 662 2,3% Koszty ogółem 1030 1 304 -21,0% 1 224 -15,8% Saldo rezerw -358 -110 224,3% -233 53,7% Zysk netto 1130 657 72,1% 1 192 -5,2%

(PAP Biznes)

seb/ osz/