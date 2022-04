Zysk Santander Banku Polska w I kw. 2021 roku powyżej oczekiwań

fot. Mateusz Szymański / / Bankier.pl

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 959,5 mln zł z 151,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 18 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 816,7 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za pierwszy kwartał, wahały się od 756,9 mln zł do 854 mln zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale do 119,3 mln zł, czyli były 56 proc. niższe do oczekiwań. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 271,6 mln zł w przedziale oczekiwań od 231 mln zł do 416 mln zł. Rezerwy spadły o 67 proc. rdr i 56 proc. kdk.

Koszt ryzyka kredytowego w I kwartale spadł do 0,58 proc. z 0,76 proc. w IV kwartale 2021 roku.

Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniósł 96 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 207 mln zł.

Dochody ogółem grupy w I kwartale 2022 roku wyniosły 2.988 mln zł i wzrosły o 41 proc. rdr.

Bank zanotował wyższe dochody odsetkowe pod wpływem podwyżek stóp procentowych, dobry wzrost wyniku prowizyjnego oraz niższe dochody z pozostałej działalności pod wpływem sytuacji na rynkach finansowych.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 2.243,9 mln zł i okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.153 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.004,6 - 2.262 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 63 proc. rdr i 30 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank podał, że w I kwartale wynik odsetkowy pod wpływem podwyżek stóp procentowych rozpoczętych w październiku 2021 roku.

Marża odsetkowa netto za I kwartał 2021 roku wyniosła 4,02 proc. i wzrosła o 93 punktów bazowych w porównaniu do IV kw. 2021 roku.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 660,7 mln zł i był zgodny z szacunkami szacunków rynku, który spodziewał się 649,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 636 mln zł do 668 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 8 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Santander poinformował, że zanotował dobre wyniki w opłatach za rachunki i przelewy (+18 proc. rdr) i w prowizjach walutowych (wzrost 53 proc. rdr) . W ujęciu kwartalnym bank pokazał wzrost prowizji związanych z opłatami i rachunkami (+12 proc.), prowizji walutowych (+12 proc.) oraz prowizji maklerskich (+48 proc.).

Koszty w I kwartale wyniosły 1.148,5 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (1.149,1 mln zł). Koszty ogółem były pod wpływem opłat regulacyjnych (BFG) - wzrost kosztów ponoszonych na rzecz BFG, KNF i KDPW wyniósł 50 proc. rdr.

Koszty pracownicze wzrosły o 6 proc. rdr wskutek podwyżek wynagrodzeń, oraz zmniejszyły się o 8 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału w którym rozliczono premie za osiągnięte wyniki.

Wskaźnik C/I grupy jest na poziomie 39,8 proc.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w I kw. 2022 roku spadła 10 proc. w porównaniu do IV kw. 2021 i wyniosła 2,89 mld zł. Wskaźnik kapitałowy TCR wynosi 18,12 proc.

Wyniki grupy Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 1Q2022 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 2 243,9 2 153,0 4,2% Wynik z prowizji 660,7 649,7 1,7% Koszty ogółem 1 148,5 1 149,1 0,0% Saldo rezerw -119,3 -271,6 -56,1% Zysk netto 959,5 816,7 17,5% 1Q2022 1Q2021 różnica 4Q2021 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 2 244 1 377 63,0% 1 731 29,7% Wynik z prowizji 661 611 8,1% 641 3,1% Koszty ogółem 1 149 1 020 12,6% 977 17,6% Saldo rezerw -119 -363 -67,1% -274 -56,4% Zysk netto 960 152 532,3% 194 395,7%

seb/