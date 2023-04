Wyniki Santander Bank Polska powyżej oczekiwań. Zysk wyniósł ponad 1 mld zł

Zysk netto TIM w 2022 r. wzrósł do 102,2 mln zł Zysk netto TIM w 2022 r. wyniósł 102,2 mln zł wobec 91,8 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowane przychody zwiększyły się o 15,9 proc. rdr do 1,52 mld zł - wynika z raportu rocznego. EBITDA wzrosła rdr o 10,9 proc. do 160,4 mln zł, a EBIT do 135,9 mln zł z 121,6 mln zł przed rokiem.