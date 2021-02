PKO BP miał w IV kwartale ponad 600 mln zł zysku netto

fot. Karolis Kavolelis / Shutterstock

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2020 roku spadł do 627 mln zł z 723 mln zł rok wcześniej - podał bank we wstępnych, niezaudytowanych wynikach. Zysk banku był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 612,2 mln zł.

Oczekiwania 12 biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 567,5 mln zł do 652 mln zł.

W całym 2020 roku zysk netto grupy banku wyniósł 2.645 mln zł, czyli spadł o 34 proc.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 2.458 mln zł i okazał się zgodny z szacunkami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.459,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.442,2 - 2.490 mln zł).

Wynik z prowizji w czwartym kwartale wyniósł 1.024 mln zł i również był godny z szacunkami rynku, który spodziewał się 1.023,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.003 mln zł do 1.057 mln zł).

Saldo rezerw łącznie z rezerwami na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wyniosło w ostatnim kwartale 2020 roku 1.093 mln zł. Rynek oczekiwał o 9 proc. niższych odpisów na poziomie 1.004,1 mln zł.

W czwartym kwartale bank utworzył rezerwę na ryzyko prawne w wysokości 370 mln zł. Rezerwy te okazały się zbliżone do oczekiwań. Konsensus PAP Biznes dla tej pozycji wynosił 391 mln zł, w przedziale oczekiwań od 360 mln zł do 420 mln zł. (PAP Biznes)

