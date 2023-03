PKO BP pokazał wyniki za IV kw. 2022 roku. Bank planuje wypłatę dywidendy

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 20212 roku wzrósł do 1.732 mln zł z 1.203 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w piątek. Zysk PKO BP okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.697,9 mln zł.

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / / Shutterstock

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 1.601 mln zł do 1.756 mln zł.

W całym 2022 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 3.332,8 mln zł, czyli był 31,6 proc. niższy niż w 2021 roku.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami wyniki banku w ostatnim kwartale 2022 roku obciążyło 738 mln zł kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF.

Wynik odsetkowy banku w wyniósł 4.158 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 4.087 mln zł (w przedziale oczekiwań 4.005 - 4.161 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 56 proc. rdr i 410 proc. kdk. W III kwartale wynik odsetkowy był obciążony kosztami wakacji kredytowych.

Wynik z prowizji wyniósł 1.241 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 1.237,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.200 - 1.263 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 5 proc. rdr i spadł 3 proc. kdk.

Saldo rezerw w czwartym kwartale 2022 roku wyniosło 401 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się odpisów na poziomie 411,2 mln zł. Odpisy spadły 24 proc. rdr i 15 proc. kdk.

Wyniki PKO BP w czwartm kwartale 2022 i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 4Q2022 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 4 158 4 087,3 1,7% Wynik z prowizji 1 241 1 237,7 0,3% Koszty ogółem 1 754 1 742,3 0,7% Saldo rezerw -401 -411,2 -2,5% Wynik netto 1 732 1 697,9 2,0% 4Q2022 4Q2021 różnica 3Q2022 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 4 158 2 669 56% 816 410% Wynik z prowizji 1 241 1 180 5% 1 282 -3% Koszty ogółem 1 754 1 566 12% 1 891 -7% Saldo rezerw -401 -528 -24% -470 -15% Wynik netto 1 732 1 203 44% -237

PKO BP planuje wypłacić dywidendę z zysku netto 2022 roku

"Intencją banku jest wypłata dywidendy w 2023 roku z zysku netto 2022 roku. Rekomendacja zarządu banku w sprawie dywidendy zostanie ustalona po otrzymaniu od KNF indywidualnego zalecenia dotyczącego polityki dywidendowej" - napisano w raporcie rocznym.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) grupy wynosi 17,78 proc. Bank podał, że kryterium do wypłaty dywidendy do 50 proc. to TCR na poziomie 16,18 proc.

W opublikowanej w grudniu 2022 roku strategii na lata 2023-25 założył zdolność do wypłaty dywidendy/skupu akcji.

Z zysku za 2021 r. PKO BP przeznaczył na dywidendę 2,287 mld zł, czyli 1,83 zł brutto na akcję.

Koszty ryzyka banku w 2023 roku

PKO BP planuje, że koszty ryzyka w 2023 roku będą utrzymywały się w przedziale określonym w strategi banku, zakłada poprawę wskaźnika kosztów do dochodów w wyniku niższego obciążenia czynnikami nadzwyczajnymi - podał bank w prezentacji.

PKO BP w opublikowanej w grudniu strategii na lata 2023-2025 planował, że koszty ryzyka będą się mieściły w przedziale 0,7-0,9 proc.

Koszty ryzyka w 2022 r. wyniosły 0,53 proc., a w czwartym kwartale były na poziomie 0,46 proc.

Wskaźnik kosztów do dochodów łącznie z kosztami regulacyjnymi w 2022 roku wyniósł 45,3 proc. w 2022 r. natomiast z wyłączeniem efektów zdarzeń nadzwyczajnych, wyniósł 33,8 proc.

Bank podał w piątek, że w 2023 roku zakłada wzrost porównywalnego wyniku odsetkowego dzięki efektowi bazy oraz wzrostowi wolumenów. Zakłada też "konsolidację poziomu F&C po dynamicznym wzroście ubiegłego roku".

Koszty banku, z wyłączeniem regulacyjnych, rosnąć mają głównie w efekcie inflacji.

