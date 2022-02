Zysk netto PKO BP w IV kw. '21 wyniósł 1,2 mld zł, wobec konsensusu 1,17 mld zł

fot. Katarzyna Sokolowska / / Shutterstock

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 1.203 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 4.575 mln zł straty - podał PKO BP w czwartek. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.175 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 1.133 mln zł do 1.222 mln zł.

W całym 2021 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 4,87 mld zł, podczas gdy w 2020 roku bank miał 2,56 mld zł straty. Strata ta wynikała z ujęcia w wynikach za IV kwartał 2020 roku kosztów ugód z klientami kredytów walutowych. W porównaniu do 2019 roku zysk netto grupy PKO BP wzrósł o 21 proc.

Wskaźnik ROE jest na poziomie 12,1 proc.

"Grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego w pełni wykorzystała dobrą koniunkturę gospodarczą w Polsce. W 2021 roku wypracowała blisko 5 mld zł zysku netto, a jej aktywa wzrosły do 418 mld zł. Jesteśmy pierwszym w historii Polski bankiem, którego suma bilansowa przekroczyła 100 miliardów USD, a zysk 1,2 miliarda USD" - powiedziała cytowana w komunikacie prezes PKO BP Iwona Duda.

W porównaniu do III kwartału 2021 roku zysk netto banku w IV kwartale 2021 roku spadł o 4 proc.

Saldo rezerw w czwartym kwartale 2021 roku wyniosło 528 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 9 proc. niższych odpisów na poziomie 486 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 409 mln zł do 561 mln zł. odpisy spadły 47 proc. rdr i wzrosły 49 proc. kdk.

Kwartale koszty ryzyka wzrosły do 0,68 proc. z 0,59 proc. w III kwartale.

W 2021 roku bank nie poniósł kosztów ryzyka prawnego.

Wynik odsetkowy banku w ostatnim kwartale 2021 roku wyniósł 2.669 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.647 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.616 - 2.680 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 1 proc. rdr i 7 proc. kdk.

Kwartalna marża odsetkowa wzrosła do 2,82 proc. z 2,67 proc. w III kwartale. Marża odsetkowa w 2021 roku obniżyła się do 2,7 proc.

Wynik z prowizji wyniósł 1.195 mln zł i był 2,9 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 1.161 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.140 mln zł do 1.189 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 17 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Łączny wynik na działalności biznesowej w 2021 roku wyniósł 15,2 mld zł i był o 3,9 proc. wyższy niż rok wcześniej głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu prowizji i opłat oraz pozostałego, przy spadku wyniku z tytułu odsetek.

Koszty operacyjne banku w ostatnim kwartale 2021 roku wyniosły 1.582 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (1.579 mln zł). Koszty wzrosły o 12 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) dla grupy wyniósł w 2021 roku 40,6 proc., a koszty ryzyka wynoszą 0,55 proc. czyli są poniżej poziomu założonego w obowiązującej strategii.

PKO BP zakładał, że wskaźnik kosztów do dochodów w 2022 r. spadnie do około 41 proc., a koszt ryzyka w 2022 r. mieścić się ma w przedziale 0,60-0,75 proc.

W IV kwartale 2021 roku sprzedaż kredytów mieszkaniowych spadła do 4,3 mld zł z 5 mld zł w III kwartale. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych spadła w tym okresie do 3,8 mld zł z 4,1 mld zł.

PKO BP poinformował w czwartek, że jego kredytobiorcy złożyli prawie 23 tys. wniosków o mediację umów kredytów frankowych. PKO BP podał, że 11 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie, a proces przeprowadzany jest głównie przez kanały zdalne (85 proc.)

Program ugód dla kredytobiorców frankowych ruszył w PKO BP w październiku 2021 roku.

PKO BP poinformował, że pod koniec grudnia przeciwko niemu toczyło się 12.349 postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 3,9 mld zł. W samym IV kwartale przybyło 1.534 postępowań czyli o 17 proc. mniej niż w III kwartale.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,2 proc.

PKO BP zakłada dalszy wzrostu zysku, poprawę dochodowości i efektywności kosztowej

PKO BP, który z rocznym wyprzedzeniem zrealizował cele finansowe zapisane w strategii na lata 2020-2022, zakłada w 2022 roku dalszy wzrost zyskowności, planuje dalszą poprawę dochodowości i efektywności kosztowej. PKO BP szacuje, że dotychczasowe podwyżki stóp procentowych zwiększą wynik odsetkowy w 2022 roku o około 2,5-3,1 mld zł - podał w czwartek bank.

W 2021 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 4,87 mld zł, a ROE 12,1 proc. W opublikowanej w listopadzie 2019 roku strategii PKO BP założył, że zysk netto w 2022 roku wzrośnie do ponad 5 mld zł, a wskaźnik ROE do 12 proc.

"Spółka z rocznym wyprzedzeniem zrealizowała cele finansowe zapisane w Strategii 2020-2022 i rozpoczęła już prace nad wyznaczeniem kolejnych kierunków rozwoju. Nasza nowa strategia będzie musiała trafnie odpowiadać na zmiany w otoczeniu, jakie zaszły w ostatnich latach takie jak m.in. zmiany demograficzne, szybsza cyfryzacja, wzrost znaczenia ESG, podwyżki stóp procentowych czy też zmianę sytuacji geopolitycznej" - powiedziała cytowana w komunikacie prezes banku Iwona Duda.

PKO BP podał w czwartek, że wynik odsetkowy w 2022 roku będzie silnie wsparty wzrostem wolumenu kredytowego oraz podwyżkami stóp procentowych. Wynik prowizyjny będzie wsparty dalszym wzrostem skali działania oraz aktywności klientów.

Koszty operacyjne będą pod wpływem presji inflacyjnej, inwestycji oraz wzrostu kosztów regulacyjnych.

Bank zakłada, że wpływ wzrostu stóp procentowych na koszty ryzyka będzie umiarkowany, zakłada kontynuację normalizacji kosztów ryzyka do poziomów określonych w strategii.

Bank ocenia, że w 2022 roku są dobre perspektywy dla sektora bankowego. Według prognoz banku kredyty na rynku wrosną o 5,9 proc. z 4,8 proc. w 2021 roku, przy spowolnieniu kredytu hipotecznego oraz przyspieszeniu kredytu konsumpcyjnego i korporacyjnego.

Kredyty hipoteczne wzrosnąć mają o 11,3 proc. (w 2021 roku wzrosły o 12,5 proc.), a kredyty konsumpcyjne o 4,7 proc., podczas gdy w 2021 roku było to 1,6 proc.

Według prognoz banku w 2022 roku nastąpi spowolnienie napływu nowych depozytów. Wzrosną one o 6 proc., podczas gdy w 2021 roku wzrosły o 10,8 proc.

Według PKO BP niska stopa bezrobocia ograniczać będzie w 2022 roku ryzyko istotnego pogorszenia jakości portfela detalicznego na rynku.

Poniżej przedstawiamy wyniki PKO BP w czwartm kwartale 2021 i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 4Q2021 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 2 669 2 647 0,8% Wynik z prowizji 1 195 1 161 2,9% Koszty ogółem 1 582 1 579 0,2% Saldo rezerw -528 -486 8,7% Zysk netto 1 203 1 175 2,4% 4Q2021 4Q2020 różnica 3Q2021 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 2 669 2 653 1% 2 496 7% Wynik z prowizji 1 195 1 024 17% 1 137 5% Koszty ogółem 1 582 1 417 12% 1 493 6% Saldo rezerw -528 -993 -47% -354 49% Zysk netto 1 203 -4 575 1 258 -4%

