Zysk netto PKO BP w III kw. '20 wyniósł 712 mln zł

fot. Andrzej Bogacz / FORUM

Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 712 mln zł z 1.229 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 710,4 mln zł.

Oczekiwania 9 biur maklerskich, co do zysku netto za III kwartał, wahały się od 678,5 mln zł do 756 mln zł.

Saldo rezerw wyniosło łącznie w trzecim kwartale 2020 roku 786 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się odpisów na poziomie 783,4 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 729 mln zł do 814 mln zł.

Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wyniósł w III kwartale 345 mln zł, podczas gdy w II kwartale było to 105 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 2.442 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.437,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.416,9 - 2.456 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 992 mln zł i był 2 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 973 mln zł (oczekiwania wahały się od 963,9 mln zł do 980 mln zł).

Koszty działania w III kwartale wyniosły 1.359 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami rynku (1.371,4 mln zł).

Pod koniec września 2020 roku przeciwko bankowi toczyło się 4.122 postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 1.067 mln zł. Pod koniec czerwca toczyło się 3.079 takich postępowań.