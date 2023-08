Zysk netto PKO BP w II kw. '23 wyniósł 587 mln zł, powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do 587 mln zł z 421 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał się 20 proc. wyższy od oczekiwań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 489,7 mln zł.

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 395 mln zł do 530 mln zł.

Wyniki banku obciążyła w II kwartale duża rezerwa na portfel kredytów CHF.

PKO BP podał, że koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wyniósł 2,47 mld zł. Rezerwy te były na poziomie szacowanym wcześniej przez bank. Pokrycie rezerwami kredytów hipotecznych w CHF wzrosło do 70 proc.

Zysk netto w II kwartale wzrósł 39 proc. rdr i spadł 60 kdk.

Po pierwszej połowie 2023 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 2.041 mln zł, czyli był 10 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Raportowane ROE za pierwsze półrocze jest na poziomie 10,5 proc., a po wyłączeniu zdarzeń nadzwyczajnych – 22,3 proc.

PKO BP ocenił, że jego wynik finansowy jest solidny dzięki rekordowemu poziomowi dochodów, efektywności operacyjnej i stabilnym kosztom ryzyka kredytowego, co skompensowało istotny wzrost kosztów rezerw na ryzyko prawne CHF.

Bank w II kwartale zawiązał niższe niż oczekiwano rezerwy kredytowe.

Saldo rezerw wyniosło w drugim kwartale 2023 roku 226 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 17 proc. wyższych odpisów na poziomie 273,4 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 209 mln zł do 362 mln zł.

Koszt ryzyka kredytowego w pierwszym półroczu 2023 r. jest na poziomie 53 pb., a w samym II kwartale wynosi 48 pb.

PKO BP podał, że w I połowie 2023 roku poprawa wyniku z odpisów na ryzyko kredytowe nastąpiła głównie w efekcie rozwiązania odpisów na walutowe kredyty mieszkaniowe, w wyniku pomniejszenia wartości bilansowej brutto na skutek wzrostu korekty z tytułu ryzyka prawnego oraz korzystniejszego wyniku na korporacyjnych zobowiązaniach pozabilansowych.

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 4.392 mln zł i okazał się nieznacznie, 2,1 proc., wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 4.302,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 4.251 - 4.335 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 24 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Marża odsetkowa w II kwartale spadła do 4,29 proc. z 4,32 proc. w I kwartale.

Bank podał, że wrażliwość wyniku odsetkowego na przesunięcie krzywej o 100 pb. wynosi 813 mln zł w perspektywie 12 miesięcy.

Wynik z prowizji wyniósł 1.111 mln zł i był lekko, 2,5 proc, poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 1.138,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.110 mln zł do 1.282 mln zł). Wynik z prowizji i opłat spadł 2 proc. rdr i wzrósł 1 proc. kdk.

PKO BP poinformował, że stabilność wyniku w ujęciu kwartalnym jest efektem kontynuacji wzrostu wyniku z działalności bankowej kompensującej presję na dochody z rynku kapitałowego.

Koszty ogółem wyniosły w II kwartale 1.746 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań (1.734,8 mln zł). Koszty spadł 25 proc. rdr i 12 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wskaźnik kosztów do dochodów za I półrocze 2023 roku wynosi 32,9 proc.

Suma bilansowa wzrosła 7,3 proc. rdr i 3,8 proc. kdk do 461 mld zł. Wzrost finansowania udzielonego klientom wyniósł 3,7 proc. rdr, a pozyskane oszczędności o 15,4 proc. rdr.

Nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych w II kwartale wzrosła do 3,3 mld zł z 2,5 mld zł kwartał wcześniej. Wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych wzrosła w tym okresie do 4,6 mld zł z 3,9 mld zł.

Bank podał, że złożono 13 tys. wniosków w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. Średnia kwota wnioskowanego kredytu wynosi 407 tys. zł.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wynosi 19,83 proc. PKO BP podał, że spełnia wymogi finansowe do wypłaty dywidendy na poziomie do 50 proc. zysku netto za 2022 r. jednak otrzymał negatywną opinię UKNF dotyczącą wypłaty dywidendy po wyroku TSUE.

Wyniki PKO BP w drugim kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników: w mln zł 2Q2023 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 4 392 4 302,2 2,1% Wynik z prowizji 1 111 1 138,9 -2,5% Koszty ogółem 1 746 1 734,8 0,6% Saldo rezerw -226 -273,4 -17,3% Wynik netto 587 489,7 19,9% 2Q2023 2Q2022 różnica 1Q2023 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 4 392 3 542 24% 4 187 5% Wynik z prowizji 1 111 1 135 -2% 1 103 1% Koszty ogółem 1 746 2 340 -25% 1 985 -12% Saldo rezerw -226 -226 0% -339 -33% Wynik netto 587 421 39% 1 454 -60%

seb/ ana/