Zysk netto PKO BP wyższy od konsensusu

Zysk netto grupy PKO BP w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 1.416 mln zł z 1.177 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się proc. 5 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.348 mln zł.

Oczekiwania 8 biur maklerskich, co do zysku netto za I kwartał, wahały się od 1.324 mln zł do 1.382 mln zł.

Zysk netto wzrósł 20 proc. rdr i 18 proc. kdk.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 3.200 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 3.184 mln zł (w przedziale oczekiwań 3.086 - 3.226 mln zł).

Wynik z prowizji w I kwartale 2022 roku wyniósł 1.179 mln zł i także był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 1.169 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.134 mln zł do 1.183 mln zł).

Saldo rezerw wyniosło 504 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się 2 proc. niższych odpisów na poziomie 494 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 449 mln zł do 533 mln zł.

Wyniki PKO BP w pierwszym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 1Q2022 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 3 200 3 184 0,5% Wynik z prowizji 1 179 1 169 0,8% Koszty ogółem 1 846 1 872 -1,4% Saldo rezerw -504 -494 2,1% Zysk netto 1 416 1 348 5,0% 1Q2022 1Q2021 różnica 4Q2021 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 3 200 2 312 38% 2 669 20% Wynik z prowizji 1 179 1 032 14% 1 195 -1% Koszty ogółem 1 846 1 646 12% 1 582 17% Saldo rezerw -504 -190 165% -528 -5% Zysk netto 1 416 1 177 20% 1 203 18%

