Zysk netto PGE w '17 wyniósł 2,66 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w 2017 roku 2660 mln zł wobec 2568 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Wcześniej PGE szacowała, że jej zysk netto wyniósł 2641 mln zł.

Zysk netto jednostki dominującej, skorygowany o odpisy, wyniósł 3,4 mld zł wobec 3,36 mld zł w 2016 roku.

Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł w 2017 r. 3,62 mld zł wobec 3,51 mld zł zysku rok wcześniej, a EBITDA wzrosła do 7,65 mld zł z 7,38 mld zł w 2016 roku.

Skorygowana EBITDA, oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych, wyniosła 6,5 mld zł, czyli o 5 proc. więcej rdr. Spółka podała w komunikacie prasowym, że to efekt większego wolumenu produkcji z węgla brunatnego, pozytywnego wpływu nabytych aktywów, a także wyższego zwrotu z dystrybucji.

Grupa podała w raporcie, że EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła w 2017 roku 4.099 mln zł (4.182 mln zł rok wcześniej), EBITDA segmentu Dystrybucja 2.333 mln zł (2.230 mln zł rok wcześniej), EBITDA segmentu Obrót 811 mln zł (500 mln zł rok wcześniej), a EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna 364 mln zł (365 mln zł rok wcześniej).

Marża EBITDA PGE wyniosła w 2017 roku 33 proc. wobec 26 proc. rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży netto PGE wyniosły w 2017 roku 23,1 mld zł wobec 28,1 mld zł rok wcześniej.

Rekompensaty KDT wyniosły 1.284 mln zł wobec 668 mln zł w 2016 roku.

Wyniki PGE są zgodne z wcześniejszymi szacunkami grupy. W lutym spółka szacowała, że 2017 roku EBITDA 7,601 mld zł, a zysk netto jednostki dominującej 2,641 mld zł. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się tymczasem przed publikacją wstępnych wyników 7,69 mld zł EBITDA i 3,47 mld zł zysku netto.

W samym czwartym kwartale EBITDA grupy PGE wyniosła 1,54 mld zł, co oznacza spadek o 40 proc. rdr. Oczyszczona EBITDA wyniosła w tym okresie 1,59 mld zł, czyli spadła o 9 proc. rdr.

Grupa PGE wydała w 2017 roku na inwestycje 6,75 mld zł wobec 8,15 mld zł rok wcześniej.

Spółka podała w komunikacie prasowym, że zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1.800 MW wyniosło ok. 90 proc., a ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy bloku o mocy 490 MW w Turowie wyniosło ok. 50 proc.

Na koniec grudnia 2017 r. wskaźnik dług netto/LTM EBITDA wyniósł 0,99x wobec 0,69x w 2016 r.

W 2017 r. produkcja energii w grupie PGE wyniosła 56,79 TWh, z czego 39,05 TWh pochodziło z węgla brunatnego. Spółka tłumaczy, że to efekt krótszego czasu postoju bloków w remontach i modernizacjach Elektrowni Bełchatów, powrotu bloków 2, 3 i 6 po remontach „średnich” i powrotu bloku 10 modernizowanego w okresie bazowym.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 12,35 TWh i wzrosła o 9 proc. rdr, co jest związane z przejęciem aktywów PGE Energia Ciepła.

Wolumen produkcji z gazu wzrósł o 23 proc. do 2,87 TWh. Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 19 proc. rdr do 1,28 TWh.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł w 2017 roku 35,34 TWh wobec 34,32 TWh rok wcześniej.

PGE szacuje nakłady na dostosowanie do konkluzji BAT dla całej grupy wraz z nowymi aktywami na ok. 1,9 mld zł. To mniej, niż wcześniej zakładano.

PGE analizuje budowę trzech bloków gazowych o łącznej mocy 1500 MW, w tym dwóch w Elektrowni Dolna Odra.

"W ramach technologii niskoemisyjnych grupa PGE zamierza zainwestować również w nowe moce wytwórcze w Elektrowni Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe. Wstępne wyniki studium wykonalności pozwalają rozważać realizację projektu o mocy dwukrotnie wyższej niż wcześniej zakładano, czyli budowę nawet dwóch bloków gazowych o mocy 500 MW każdy. Szczegółowymi wynikami studium grupa powinna dysponować w połowie 2018 roku" - napisano w komunikacie.

"Ponadto analizowany jest projekt budowy kolejnego bloku gazowego klasy 500 MW w jednej z istniejących lokalizacji PGE" - dodano.

Grupa PGE przewiduje, że projekt zakładający budowę 1000 MW mocy wiatrowych na morzu jest do realizacji w perspektywie połowy przyszłej dekady.

"Zbliżamy się do roku 2020, który kończy perspektywę naszej strategii biznesowej i wyznacza nam cezurę czasową na podjęcie decyzji o wskazanych tam strategicznych opcjach rozwoju. Przeprowadzone przez nas analizy wskazują, że spośród dostępnych możliwości najbardziej prawdopodobna jest realizacja scenariusza o charakterze niskoemisyjnym" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PGE Henryk Baranowski.

"Zmieniające się otoczenie, zarówno regulacyjne jak i technologiczne, uzasadnia realizację projektu morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1000 MW w perspektywie połowy przyszłej dekady" – dodał prezes.

pel/